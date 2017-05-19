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19 мая 2017, 15:06 | Летние: Легкая атлетика | БЕЛТА

Юлия Нестеренко объявила о завершении спортивной карьеры

19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко официально объявила о завершении спортивной карьеры, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике, отвечающий за вид в Брестской области, Анатолий Стацкеевич.

Легендарная белая молния завоевала золотую медаль в беге на 100 м на летних Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Увеличить
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Легендарная «белая молния» завоевала золотую медаль в беге на 100 м на летних Олимпийских играх в Афинах в 2004 году.

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Новости Легкой атлетики

Исинбаева может остаться членом набсовета РУСАДА при другом председателе

Исинбаева может остаться членом набсовета РУСАДА при другом председателе

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Елена Исинбаева может остаться членом наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при новом председателе, требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) касается только постов главы и вице-председателя совета. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.
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