Юлия Нестеренко объявила о завершении спортивной карьеры
19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко официально объявила о завершении спортивной карьеры, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике, отвечающий за вид в Брестской области, Анатолий Стацкеевич.
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Легендарная «белая молния» завоевала золотую медаль в беге на 100 м на летних Олимпийских играх в Афинах в 2004 году.
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