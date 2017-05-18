Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29792966/
18 мая 2017, 23:46 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Исинбаева может остаться членом набсовета РУСАДА при другом председателе

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Елена Исинбаева может остаться членом наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при новом председателе, требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) касается только постов главы и вице-председателя совета. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

Исинбаева может остаться членом набсовета РУСАДА при другом председателе - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В Монреале проходит совет учредителей WADA, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА. В числе пунктов, которые необходимо выполнить для восстановления агентства, было требование о замене председателя и вице-председателя наблюдательного совета независимыми кандидатами. Заместитель гендиректора WADA Роб Келер, комментируя этот пункт, сказал, что глава совета покинет пост до 31 мая.

«Требование заключалось не в том, чтобы ушла Исинбаева, а в том, чтобы председатель и вице-председатель наблюдательного совета были не зависимы от всех заинтересованных сторон. Как вы помните, Исинбаева была выдвинута Олимпийским комитетом России. Когда мы примем в ближайшие дни новый устав, она не будет иметь права быть председателем и вице-председателем. Но она может остаться членом наблюдательного совета, если ОКР согласится, если нет — они вправе предложить другую кандидатуру», — пояснил Хрычиков.

Член Международного олимпийского комитета и обладательница двух золотых наград Игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом Исинбаева в марте возглавила наблюдательный совет РУСАДА. Во вновь созданный комитет вошло семь человек, в том числе представители ОКР и Паралимпийского комитета России. Исинбаева была выдвинута от ОКР.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Замена Исинбаевой в РУСАДА должна быть найдена в течение десяти дней

Замена Исинбаевой в РУСАДА должна быть найдена в течение десяти дней

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Выборы нового руководителя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которым сейчас является двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, должны состояться в ближайшие 7−10 дней. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.
Еще 7 новостей  Все новости
18 мая

Исинбаева может остаться членом набсовета РУСАДА при другом председателе

Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею

WADA: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления членства