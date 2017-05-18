Исинбаева может остаться членом набсовета РУСАДА при другом председателе

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В Монреале проходит совет учредителей WADA, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА. В числе пунктов, которые необходимо выполнить для восстановления агентства, было требование о замене председателя и вице-председателя наблюдательного совета независимыми кандидатами. Заместитель гендиректора WADA Роб Келер, комментируя этот пункт, сказал, что глава совета покинет пост до 31 мая.

«Требование заключалось не в том, чтобы ушла Исинбаева, а в том, чтобы председатель и вице-председатель наблюдательного совета были не зависимы от всех заинтересованных сторон. Как вы помните, Исинбаева была выдвинута Олимпийским комитетом России. Когда мы примем в ближайшие дни новый устав, она не будет иметь права быть председателем и вице-председателем. Но она может остаться членом наблюдательного совета, если ОКР согласится, если нет — они вправе предложить другую кандидатуру», — пояснил Хрычиков.

Член Международного олимпийского комитета и обладательница двух золотых наград Игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом Исинбаева в марте возглавила наблюдательный совет РУСАДА. Во вновь созданный комитет вошло семь человек, в том числе представители ОКР и Паралимпийского комитета России. Исинбаева была выдвинута от ОКР.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.