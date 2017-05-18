Замена Исинбаевой в РУСАДА должна быть найдена в течение десяти дней
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Выборы нового руководителя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которым сейчас является двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, должны состояться в ближайшие 7−10 дней. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.
В четверг в Монреале проходит совет учредителей WADA, на заседании был представлен доклад о процессе восстановления РУСАДА. Заместитель гендиректора организации Роб Келер сообщил, что до 31 мая Исинбаева должна покинуть свой пост. Как пояснил ранее в четверг Хрычиков, WADA не считает Исинбаеу независимой персоной, поскольку она была рекомендована на пост председателя РУСАДА Олимпийским комитетом России (ОКР).
«Выборы нового руководителя наблюдательного совета РУСАДА должны пройти в ближайшие
РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.
В соответствии с принятым уставом РУСАДА, в организации был создан наблюдательный совет, состоящий из семи человек. 9 марта Исинбаева стала его председателем. Ранее в интервью ТАСС президент WADA Крейг Риди заявил, что кандидатура двукратной олимпийской чемпионки будет рассмотрена специальной комиссией WADA, которая оценит ее назначение с точки зрения независимости ее кандидатуры.
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