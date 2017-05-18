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18 мая 2017, 23:45 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Замена Исинбаевой в РУСАДА должна быть найдена в течение десяти дней

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Выборы нового руководителя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которым сейчас является двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, должны состояться в ближайшие 7−10 дней. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

В четверг в Монреале проходит совет учредителей WADA, на заседании был представлен доклад о процессе восстановления РУСАДА. Заместитель гендиректора организации Роб Келер сообщил, что до 31 мая Исинбаева должна покинуть свой пост. Как пояснил ранее в четверг Хрычиков, WADA не считает Исинбаеу независимой персоной, поскольку она была рекомендована на пост председателя РУСАДА Олимпийским комитетом России (ОКР).

«Выборы нового руководителя наблюдательного совета РУСАДА должны пройти в ближайшие семь-десять дней. Это надо сделать быстро. Сейчас просто надо оперативно внести изменения в устав касательно конфликта интересов. Потом мы созовем людей — по уставу, как я помню, этот срок равен пяти рабочим дням. До конца месяца у РУСАДА должен появиться новый глава наблюдательного совета», — сказал Хрычиков.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

В соответствии с принятым уставом РУСАДА, в организации был создан наблюдательный совет, состоящий из семи человек. 9 марта Исинбаева стала его председателем. Ранее в интервью ТАСС президент WADA Крейг Риди заявил, что кандидатура двукратной олимпийской чемпионки будет рассмотрена специальной комиссией WADA, которая оценит ее назначение с точки зрения независимости ее кандидатуры.
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Исинбаева может остаться членом набсовета РУСАДА при другом председателе

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Елена Исинбаева может остаться членом наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при новом председателе, требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) касается только постов главы и вице-председателя совета. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.
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