Сергей Шубенков: Бегать красиво, как раньше, я еще не привык
Спортсмен рассказал «Советскому спорту», каково ему было выступать под нейтральным флагом.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чемпион мира-2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков впервые после 20-месячного перерыва, связанного с дисквалификацией сборной России по легкой атлетике, выступил на международных соревнованиях. На II этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае он занял пятое место, а по прилету в Москву и рассказал «Советскому спорту», каково ему было выступать под нейтральным флагом.
В Шанхае 14 мая победил бриллиант из Ямайки — олимпийский чемпион-2016 Омар Маклеод (13,09), вторым финишировал серебряный призер Игр в Рио-2016 Орландо Ортега (13,15), третьим — китаец Се Вэньцзюнь (13,31), а действующий чемпион мира Сергей Шубенков пришел к финишу пятым, пробежав дистанцию за 13,35 секунды.
ПРО БЕГ В ШАНХАЕ
— Сергей, вы помните свой последний международный старт перед дисквалификацией?
— Конечно, 7 октября 2015 года. Тогда я завоевал золотую медаль VI Всемирных военных игр в Мунгене (Южная Корея). Как напоминание об этом событии моя фотография в ЛФК ЦСКА. Свой результат в Корее не помню, кажется, на уровне того, что я показал сейчас в Шанхае (результат Шубенкова в Мунгнне — 13,43. — Прим. ред.).
— Каковы были особенности подготовки к первому после перерыва международному старту?
— Да нет, был обычный подход. Жаль, что бег в Шанхае у меня получился некрасивый, технически грязно исполненный. Результат — 13,35 секунды, точно такой же, с которым я начинал сезон 2015 года, когда стал чемпионом мира. Но тогда бежал я чище. Сейчас при стольких ошибках показать такие же секунды — это оптимистично.
— И говорит о том, что…
— Силы есть, но бегать красиво, как раньше, я еще не привык. Сейчас наберу соревновательной практики — и, думаю, будет лучше.
— Какие отрезки дистанции в Шанхае вы пробежали особенно некрасиво?
— Да везде. Но это с непривычки. Не могу пока собрать свой бег в единую картину. Форму я набрал хорошую, но ее еще надо «разбегать», то есть все, что мы делали со штангой, необходимо превратить в красивый бег. Идеальную форму нужно набрать к чемпионату мира в августе. Сейчас все ради него. «Бриллиантовая лига» — это больше средство подготовки.
ПРО ДОПИНГ И ТЕПЛУЮ ВСТРЕЧУ
— Вы были единственным россиянином на соревнованиях в Шанхае. Сильно волновались перед стартом?
— Волнение было, но я старался получать удовольствие от участия в соревнованиях. Ощущения были такие, будто заново начинаю свою спортивную карьеру на международном уровне.
— Как вас приветствовали в Шанхае
— Все как один сказали: «Сергей, мы рады тебя видеть. Хорошо, что ты вернулся».
— Вы серьезно?
— Серьезно. Каждый это сказал. Все в разной степени выразили свою радость:
— В том числе олимпийский чемпион ямаец Омар Маклеод?
— Да.
— Тема допинга в разговоре с ними не возникала?
— Нет.
— В Шанхае
— «Отконтролировали» как надо. Сразу после финиша вручили бумажку, как повестку в военкомат. Хотя на этапах «Бриллиантовой лиги»
— Вы к этому готовы?
— Конечно. Я абсолютно спокойно к этому отношусь. Наоборот, пусть контролируют больше — будет чаще видно, что я чистый спортсмен.
— Это не унижает вас?
— Нет.
ПРО РЕВОЛЮЦИЮ В ИНТЕРНЕТЕ И «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
— Стало быть, жить стало легче после того, как вернулись на международную арену?
— Жить стало лучше, жить стало веселее. Правда, сейчас ощущаю себя в ситуации «за что боролись, на то и напоролись». С одной стороны, я давно хотел участвовать в международных соревнованиях, а с другой — совсем забыл, что это такое — долгие переезды, подготовка к важному старту. Все это нахлынуло. Конечно, это приятные хлопоты. Сейчас я в Москве — оформляю визу в США на новый этап «Бриллиантовой лиги».
— Когда летите в США?
— Через неделю. Старт очередного этапа «Бриллиантовой лиги» в Юджине 26 мая, а мой забег состоится на следующий день.
— Когда вы приняли решение выступать под нейтральным статусом, в интернете, да и в некоторых СМИ из вас сделали антигероя. Называли предателем Родины.
— Было так: открыл фейсбук — там революция, закрыл — нет революции. У нас СМИ любят делать сенсации. На скандалах популярность тоже зарабатывается. Только я подал заявку в ИААФ выступать под нейтральным флагом —
— Выступая под нейтральным флагом в Шанхае,
— В «Бриллиантовой лиге» все бегут в спонсорских костюмах, а не в национальных. Поэтому особых эмоций на этот счет не было. Но было немного забавно оттого, что мое выступление под нейтральным флагом порождает ряд организационных коллизий.
— Каких?
— Например, перед стартом я пришел забирать аккредитацию, а мне говорят: «Извините, пока не готово, потому что у вас было написано “Россия”, а мы теперь “Россия” на аккредитации писать не можем». Подготовили для меня другие три буквы: не «RUS», а «ANA» — Authorized Neutral Athlet («Авторизованный нейтральный атлет»). Еще один забавный эпизод. Ведущий соревнований представлял в Шанхае спортсменов перед забегом. Этот, говорит, спортсмен из Ямайки, этот из США, а этот… И — оп! — осекся на моем представлении и давай следующего представлять. Вот такие накладки возникают, чисто технические.
ПРО БАРНАУЛ, ФУТБОЛ И МАРАФОНЦА СМЕРТИНА
— Вы же сибиряк. С Алтая. Дома, в Барнауле, готовились к «Бриллиантовой лиге»?
— Да. В Барнауле, может, и нет такого классного манежа, как в ЦСКА, но самое главное, что там дом, семья, друзья, тренер. Когда надо, мы выезжаем для усиленной подготовки
— В Барнауле есть футбольная школа. Среди ее воспитанников такие известные игроки, как братья Смертины, Сергей Кормильцев…
— Сейчас еще молодой Александр Ерохин играет в «Ростове»….
— И даже в сборной России. А с Алексеем Смертиным вы знакомы?
— Конечно.
— Это правда, что, глядя на вас, он начал марафоны бегать?
— Не знаю,
— Почему?
— Ну, очень длинная дистанция. Хотя жутко интересное занятие. В прошлом году я принимал участие в благотворительном забеге Wings For Life в Коломне.
— Сколько пробежали?
— Там была неограниченная дистанция.
— А вы?
— 10.
— Почему вы бросили футбольную секцию в детстве? Играли бы себе в «Челси», как ваш земляк Смертин…
— Нет. В «Челси» бы точно не заиграл. Занимался я футболом три года в «Динамо», начал еще в первом классе.
— Почему повесили кеды на гвоздь?
— Не получалось просто. В легкой атлетике получаться стало сразу, а в футболе за три года так ничему и не научился. Еще и с коллективом ужиться не мог. Мне тогда учиться нравилось — получал одни пятерки, а у футболистов был один мяч в голове.
— То есть вы не командный игрок.
— В детстве — да. Не был командным игроком.
— Учеба на одни пятерки — прямая дорога к красному диплому…
— Нет, потому что под конец учебы серьезно уже погрузился в легкую атлетику. Хотя мог, если бы захотел. Да и до золотой медали в школе я не добежал.
ПРО СЕБАСТЬЯНА КОУ И МАРИЮ КУЧИНУ
— Дайте свой прогноз: когда всем российским легкоатлетам дадут зеленый свет на международной арене и позволят выступать под российским флагом?
— До последнего момента я не брался делать прогнозы даже по поводу своего участия в международных соревнованиях. Весь 2016 год я говорил: не может быть такого, чтобы целую страну не допустили к Олимпийским играм. В итоге страну допустили, но наших легкоатлетов решили убрать. До последнего не верил, что такое может быть. Президент IAAF Себастьян Коу в 1980 году стал олимпийским чемпионом в Москве. Тогда он сам попал под бойкот, но
— Вам сейчас 26 лет. Следующие Игры в 2020 году, когда вам будет 30…
— Олимпийские медали в этом возрасте можно выигрывать. Да, ямаец Маклеод еще моложе меня. Хороший возраст барьериста для побед — 26−27 лет. Но и те, кому за 30, побеждают.
— Вы понимаете, что сейчас являетесь лицом российской легкой атлетики?
— Да. Но моя коллега Мария Кучина, которая теперь носит фамилию Ласицкене, разделяет ответственность — не все мне вывозить.
— За другими видами спорта следите?
— Краем глаза. В Шанхае из темы хоккея я немножко выпал. Знаю, что наши ребята пока всех побеждают. До поездки в Китай два матча чемпионата мира по хоккею успел посмотреть в Барнауле. Мне было жалко свою жену, потому что она уж очень сильно переживала за наших хоккеистов. Когда играли с Германией, хотела выключить телевизор на третьем периоде. Но спорт для этого и существует — ради эмоций, настроения.
— Знаете о том, что лицо российского хоккея Александр Овечкин на чемпионат мира в Германию не поехал?
— Насколько я понимаю, чемпионат мира в хоккее — не самые важные соревнования. Главное, как выступят наши хоккеисты на Олимпийских играх в Пхенчхане. Александр Овечкин говорит, что «поедет на Олимпиаду, несмотря ни на что». Это вселяет оптимизм. Кстати, после того как я выиграл чемпионат мира в 2015 году, Овечкин меня сразу же узнал на спортивной базе в Новогорске. Можно сказать, сам подошел ко мне сфотографироваться.
— А как было на самом деле?
— Это я подошел к нему сделать селфи, он меня узнал и попросил о том же.
— Действительно, зачем вам футбол, если на «Бриллиантовой лиге» можно хорошо заработать…
— Все относительно. За первое место на этапе «Бриллиантовой лиги» спортсмен получает $10 тыс., За первое место на этапе «Бриллиантовой лиги» спортсмен получает $10 тыс., за третье — $4 тыс. Все оплачивается до восьмого места. Но не на всех 14 этапах «Бриллиантовой лиги» проводятся забеги на 110 метров с барьерами. Например, 5 мая на первом этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе этой дистанции не было в программе соревнований. Поэтому я туда не поехал. Всего семь этапов приносят очки в общий зачет по итогам сезона. Но есть свои нюансы. Например, в конце мая я поеду в Юджин, но результаты этого этапа не пойдут в общий зачет. Спортсмены не получат очки за этот старт, но заработают деньги.
— Выходит, барьерист в «Бриллиантовой лиге» может заработать за сезон около $70 тыс.?
— Плюс бонус $50 тыс. за первое место в общем итоговом зачете. Но, например, за победу на чемпионате мира Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) платит $60 тыс.
— Минус налоги…
— Конечно. Дерут в каждой стране, но по-разному:
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter