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17 мая 2017, 10:59 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Елена Исинбаева сообщила, что впервые в жизни летит на Каннский кинофестиваль

МОСКВА, 17 мая — Р-Спорт. Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сообщила о своей первой поездке на знаменитый кинематографический фестиваль, проходящий в Каннах.

<em>МОСКВА 17 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (<span class=error>РУСАДА</span>) двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сообщила о своей первой поездке на знаменитый кинематографический фестиваль проходящий в <span class=error>Каннах</span>. Увеличить
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Каннский фестиваль является одним из старейших в мире. В этом году он пройдет в 70-й раз — с 17 по 28 мая. Председателем жюри основного конкурса будет легендарный испанский режиссер Педро Альмодовар. Россию на конкурсе представят две картины — «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Теснота» Кантемира Балагова.

«Сегодня лечу на Каннский фестиваль! Для меня это будет первый опыт. Волнуюсь и вся в предвкушении. Уже вечером пройду по красной дорожке. Пообщаюсь с выдающимися актерами и актрисами, продюсерами, режиссерами. Познакомлюсь с их миром. Следите за моими новостями, буду “постить” максимально много и по возможности выйду в прямой эфир. До встречи, Канны», — написала Исинбаева в своем аккаунте в Instagram.
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