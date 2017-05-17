Елена Исинбаева сообщила, что впервые в жизни летит на Каннский кинофестиваль
МОСКВА, 17 мая —
Р-Спорт. Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сообщила о своей первой поездке на знаменитый кинематографический фестиваль, проходящий в Каннах.
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Каннский фестиваль является одним из старейших в мире. В этом году он пройдет в 70-й раз — с 17 по 28 мая. Председателем жюри основного конкурса будет легендарный испанский режиссер Педро Альмодовар. Россию на конкурсе представят две картины — «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Теснота» Кантемира Балагова.
«Сегодня лечу на Каннский фестиваль! Для меня это будет первый опыт. Волнуюсь и вся в предвкушении. Уже вечером пройду по красной дорожке. Пообщаюсь с выдающимися актерами и актрисами, продюсерами, режиссерами. Познакомлюсь с их миром. Следите за моими новостями, буду “постить” максимально много и по возможности выйду в прямой эфир. До встречи, Канны», — написала Исинбаева в своем аккаунте в Instagram.
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