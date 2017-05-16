Ольга Муллина: Косых взглядов в Корее не было

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— Выиграв турнир в корейском Пусане, вы записали на свой счет нашу первую международную победу в нейтральном статусе. Сильно волновались перед этими соревнованиями?

— У меня было словно все в первый раз. За полтора года я успела вообще забыть, что такое международные соревнования. Конечно, волновалась сильно. Но когда взяла начальную высоту, постепенно стала успокаиваться.

— Вам 24 года и заметный рост результатов у вас произошел как раз в последние пары сезонов. Особенного опыта международных стартов у вас ведь и раньше не было?

— Конечно, не на «Бриллиантовой лиге», но на небольших коммерческих турнирах я выступала. Из официальных стартов, два года назад прыгала на Всемирной Универсиаде, где заняла четвертое место. Потом я еще отбиралась на чемпионаты Европы и мира, но команду к тому моменту уже «закрыли» и поехать туда я не смогла.

БЕЗ ТРЕНЕРА В ЛОНДОНЕ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО

— Корея за последние годы приняла у себя чемпионат мира по легкой атлетике и Универсиаду. Организация старта в Пусане была на уровне?

— Да, устроено там все просто потрясающе. Люди в Корее очень ответственные и умеют принимать гостей. Встреча в аэропорту, проживание, питание — все было на высшем уровне. Да и помост мне очень понравился.

— Вы ставили перед собой цель именно победить на этом турнире?

— Скорее, мне было важно показать хороший результат. В принципе, я осталась довольна. 4.50 м — для первого старта, тем более, в середине мая, это довольно неплохой показатель. В дальнейшем, конечно, планирую прибавлять.

— Как думаете, этот результат позволит вам теперь претендовать на участие в самой престижной серии турниров «Бриллиантовая лига»?

— Пока ничего точно не знаю. Конечно, мне бы очень хотелось там выступать. Это самый высокий уровень соревнований, какой только может быть. Но чтобы наверняка попадать на «Бриллиантовую лигу», желательно прыгать 4,60 и выше.

— Как вас в Пусане встретили иностранные соперницы?

— Очень дружелюбно. Все действительно прошло очень тепло, никаких косых взглядов не было. Ребята даже сказали, что рады снова видеть нас и здорово, что мы вернулись на международную арену и снова можем соревноваться вместе со всеми.

— Ваш личный рекорд как раз составляет 4,65. Ставите цель по ходу сезона его улучшить?

— Сейчас я буду стараться с помощью соревнований улучшать свою физическую форму и прыжки. Главной целью на сезон остается выступление на чемпионате мира в Лондоне. Пока никто толком не понимает, как это будет выглядеть, критерии для нас в международной федерации еще только разрабатывают.

— Какие еще критерии, если у вас и так уже есть выполненный норматив и право выступать в нейтральном статусе?

— Например, непонятно, можно ли взять с собой личного тренера или других специалистов.

— Если что, вы готовы отправиться на чемпионат мира в Лондон в одиночку, без личного тренера?

— Без тренера будет очень тяжело. Но, наверное, желание выступить в Лондоне сейчас сильнее, чем что-либо еще. Меня и так уже лишили Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы….

БЕРУ ПРИМЕР С ЛАВИЛЛЕНИ

— На прошлогоднем чемпионате России вы стали третьей и теоретически отобрались на Олимпийские игры. Отмена поездки в Рио стала для вас ударом?

— Несколько месяцев после Олимпиады я вообще с трудом могла себя заставить зайти в тренировочный зал. Но постепенно пришла в себя и начала нормально работать.

— Каковы теперь ваши ближайшие соревновательные планы?

— 11 июня я буду прыгать в Хенгело, потом выступлю еще на Кубке России и других внутренних стартах. Хотя не исключаю, график еще будет меняться.

— Помимо вас, право выступать на чемпионате мира и других стартах имеет еще одна наша прыгунья с шестом — Анжелика Сидорова…

— Да, мне гораздо легче, когда в секторе есть свой человек, с которым ты говоришь на одном языке. С удовольствием встречусь с Анжеликой не только дома, но и на каких-то международных соревнованиях.

— Вы стали третьей на том самом предолимпийском чемпионате страны, который стал заключительным стартом в карьере Елены Исинбаевой. Успели с ней пообщаться?

— Совсем немного. На соревнованиях обычно очень мало времени, поэтому мы успели переброситься буквально парой слов на общие темы.

— Кто для вас в плане техники и рисунка прыжка — идеальный шестовик?