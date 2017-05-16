21 мая состоится Московский полумарафон
В этом году Московский полумарафон станет частью большого праздника бега — Первого всероссийского полумарафона «За Бег».
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21 мая забеги на дистанцию в 21,1 км пройдут по всей стране: в Москве,
В рамках проекта «За Бег» будет выбран
В прошлом году на старт Московского полумарафона вышли 8 000 человек, что сделало его самым массовым в России. В этом году организаторы планируют защитить звание крупнейшего полумарафона в стране. Количество желающих принять участие в забеге выросло, поэтому организаторы не только увеличили количество квот, но и добавили новые дистанции: 10 км, 5 км и 3 км. В итоге 21 мая на старт в «Лужниках» выйдут 20 000 участников.
Живописный маршрут полумарафона пройдет в один круг по набережным
На старт Московского полумарафона выйдут известные политики, спортсмены, музыканты и телеведущие, например, теннисистка Вера Звонарева и
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