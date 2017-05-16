21 мая состоится Московский полумарафон

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

21 мая забеги на дистанцию в 21,1 км пройдут по всей стране: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани, Самаре, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. Синхронный старт позволит проекту не только стать одним из самых масштабных спортивных событий в стране, но и попасть в книгу рекордов Гиннеса.

В рамках проекта «За Бег» будет выбран город-победитель, и у Москвы есть все шансы получить титул беговой столицы России. Победителя выберут, основываясь на средней преодоленной дистанции в каждом городе, соотношении количества участников к населению города и средней скорости их бега.

В прошлом году на старт Московского полумарафона вышли 8 000 человек, что сделало его самым массовым в России. В этом году организаторы планируют защитить звание крупнейшего полумарафона в стране. Количество желающих принять участие в забеге выросло, поэтому организаторы не только увеличили количество квот, но и добавили новые дистанции: 10 км, 5 км и 3 км. В итоге 21 мая на старт в «Лужниках» выйдут 20 000 участников.

Живописный маршрут полумарафона пройдет в один круг по набережным Москвы-реки с видом на Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и Кремль. Участники забегов на 10, 5 и 3 км побегут в обратном направлении, в сторону Дома правительства, по Лужнецкой, Саввинской и Краснопресненской набережным.

На старт Московского полумарафона выйдут известные политики, спортсмены, музыканты и телеведущие, например, теннисистка Вера Звонарева и экс-футболист сборной России Алексей Смертин.

(0+).