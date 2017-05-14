Невероятные 200 метров и мастер-класс от Рыпаковой. Итоги заключительного дня Кубка Казахстана по легкой атлетике

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Открывали заключительный день соревнований представители выносливых видов легкой атлетики. Так, ранним утром стартовали участники забега на 5 тысяч метров. Ольга Богомольская с результатом 18 минут 8 секунд 18 сотых стала победительницей у женщин. Следом за ней завершила дистанцию Людмила Монина (18:41:26). Третье время показала Александра Оводенко (21:22:45).

У мужчин лучшее время показал Саид Сулайманов — 15 минут 33 секунды 27 сотых. Второе место завоевал Бибол Сериков (15:38:10), третье — Галымжан Жумабаев (15:43:74).

Упорной борьбой на финише завершились соревнования на дистанции 3 тысячи метров с препятствиями. Ислам Амангос и Дмитрий Иванчуков на протяжении всей «трешки» друг другу не уступали, оставив «разборки» на последний круг. В практически бескомпромиссной борьбе в итоге победу одержал Иванчуков (9:16:57). Время Амангоса — 9 минут 19 секунд. Третьим на финише был Ракымжан Келманов (9:45:32).

«Погода, конечно, дала о себе знать. Было трудно адаптироваться к ней походу дистанции. Но все-таки удалось. К тому же, буквально на середине дистанции ощутил усталость, но нашел в себе силы для дальнейшей борьбы. Было заметно, что перед последним кругом Ислам уверенно уходил вперед. И я даже не могу объяснить, откуда нашел в себе силы, чтобы его опередить. Результатом не сильно доволен, так как планировал несколько лучше выступить. Пытаюсь пробиться на чемпионат Азии. Старты есть, думаю, что успею “разбегаться”. Немного сложно совмещать тренировки и тренерскую деятельность. Я тренирую в меркенской спортивной школе ДЮСШ-18. Можно сказать, что на своем примере показываю ребятам», — отметил Иванчуков.

В секторе для прыжков в длину и тройным Ольга Рыпакова отметилась очередной золотой медалью. Как и день назад, Рыпакова одержала победу уже в первой попытке. Кроме того, в четвертой попытке олимпийская чемпионка «улетела» на 14 метров 45 сантиметров, что является нормативом на участие не только в чемпионате Азии, но в мировом первенстве. Серебряную награду в этом виде завоевала Екатерина Эктова — 13 метров 76 сантиметров. Мария Овчинникова стала третьей — 13 метров 48 сантиметров.

«Главное — это войти в соревновательный ритм. Также, небходимо было поработать над некоторыми техническими элементами. Задача попасть на чемпионат мира уже выполнена, поэтому дальше можно тренироваться спокойно. Следующий старт проведу в Риме, на этапе «Бриллиантовой лиги», — прокомментировала Рыпакова.

У мужчин в сектор вышло всего два участника. В дуэли лучшим оказался Никита Корнышев (14 метров 92 сантиметра). Второе место у Сергея Платонова (14 метров 88 сантиметров).

Далее состоялись финальные забеги на 800 метров у мужчин и женщин. Опытный Сергей Зайков в очередной раз воспользовался своими скоростными способностями, и завоевал золотую медаль с результатом 1 минута 51 секунда 58 сотых. Вторым стал Думан Габдыгалиев (1:52:24), а третьим — Евгений Архипов (1:52:52).

У женщин же молодость и упорство взяли верх над опытом. Варвара Лисичкина на финишной прямой обошла мастеровитую Татьяну Нерознак. Результат Лисичкиной — 2 минуты 8 секунд 30 сотых, у Нерознак — 2 минуты 9 секунд 59 сотых. Третье место осталось за Евгенией Фандюшиной (2:10:65).

«Это мой первый старт в сезоне. Вчера выступила на дистанции 400 метров. Пробежала по личному рекорду. Хочу отметить, что 400 метров я в основном бегаю для того, чтобы разбежаться для 800-метровки. Сегодня дистанция далась мне хорошо. По ходу выступления практически ни о чем не думала. Просто стремилась показать высокий результат, что в итоге и получилось. Немного не хватило до мастера спорта.

Думаю, что в ближайшие старты мне удастся выполнить норматив. С Татьяной Нерознак мы выступаем на одной дорожке давно, знаем друг друга. Но победить ее мне удалось в первый раз. Как только вышли на финишную прямую, ощутила, что у меня есть еще силы, услышала, как поддерживала друзья, тренер, прибавила. С прошлого летнего сезона улучшила результат на четыре секунды, — поделилась Лисичкина.

Лидер сборной в беге на 100 метров с барьерами Айгерим Шыназбек не испытала в финале никаких проблем. Спортсменка уверенно выиграла золотую медаль с результатом 13 секунд 42 сотых. «Серебро» на счету Роксаны Оспановой (14:47). Третье место у Олеси Михайлив (15:10).

На мужских 110 метров с барьерами лучшим оказался Денис Семенов — 14 секунд 14 сотых. Второе место завоевал Вячеслав Земс (14:26), третье — Александр Мартиросов (14:46).

Мерджен Ишангулиева (58:24), Марина Зайко (59:57) и Вероника Брославская (1:03:85) составили тройку лучших в беге на 400 метров с барьерами. В то же время у мужчин на этой же дистанции лучшим стал Александр Пудовинников (53:50). Второе место завоевал Андрей Остапенко (55:84), третье — Андрей Печерный (56:76).

Невероятные для первого старта секунды показали победители на дистанции 200 метров. 20-летний Владислав Григорьев, выполнивший вчера норматив мастера спорта международного класса на стометровке, пробежал 200 метров за 20 секунд 58 сотых. Такого времени мужчины в данных дисциплинах давно не показывали. Вторым пересек черту Рустем Алмагамбетов (21:47), третьим — Михаил Литвин (21:62).

У женщин яркой победой отметилась Виктория Зябкина. Лидер сборной Казахстана показала результат 22 секунды 81 сотых. Отметим, что она выполнила норматив на участие в чемпионате мира, который состоится в Лондоне. «Серебро» на счету Юлии Рахмановой (23:51), бронзовая медаль у Светланы Голендовой (23:62).

Лучшим в метании диска у мужчин стал Александр Мамонтов — 52 метра 27 сантиметров. Вторым завершил выступление Иван Иванов (51 метр 3 сантиметра), третьим — Никита Воробьев (42 метра 80 сантиметров). У женщин же победила Мария Телушкина — 50 метров 24 сантиметра. «Серебро» в активе Эрики Кем (35 метров 41 сантиметр).

18-летний Артур Гафнер показал прекрасный результат в метании копья — 71 метр 88 сантиметров. Заметно уступили ему Рустам Турданиязов (51 метр 82 сантиметра) и Магжан Жакыпбеков (51 метр 38 сантиметров). У женщин лучшей стала Варвара Назарова — 51 метр 33 сантиметра. Асия Рабаева, ставшая второй, метнула копье на 44 метра 89 сантиметров. Третье место у Екатерины Нестеровой — 38 метров 4 сантиметра.

Единственный десятиборец Александр Касьянов по результатам всех видов набрал 5814 очков. В семиборье у женщин золотую медаль завоевала Надежда Кирнос (5376 очков), второе место у Марии Семеновой (3907 очков). Третье стала Замира Ражабова (3735 очков).

В итоге, по результатам двух соревновательных дней в командной борьбе победу одержала команда Алматы — 29 079 очков. Второй стала Карагандинская область — 21 646 очков. И третье место завоевала Павлодарская область — 19 977 очков.