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14 мая 2017, 7:54 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Легкоатлеты Саранцев и Громышева победили на Кубке России по многоборью

МОСКВА, 14 мая — Р-Спорт. Евгений Саранцев и Мария Громышева победили соответственно в десятиборье и семиборье на Кубке России по многоборью в Сочи.

Саранцев показал результат 7984 очка. Второе место занял Артем Макаренко (7978), третье — Евгений Лиханов (7856).

Громышева заняла первое место с результатом 5873 очка. Второй стала Мария Павлова — 5862, третьей — Елизавета Аксенова (5821).
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