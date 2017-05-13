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13 мая 2017, 21:02 | Летние: Легкая атлетика | УНИАН

Украинские легкоатлеты выиграли две медали на турнире в Бриллиантовой лиги в Шанхае

В Шанхае субботу состоялся этап легкоатлетической Бриллиантовой лиги, где спортсмены сборной Украины завоевали две бронзовые награды сообщает официальный сайт соревнований.

На подиум поднимались Андрей <span class=error>Проценко</span> и <span class=error>Ольгя</span> Земляк. Увеличить
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Проценко в секторе для прыжков в высоту преодолел планку на высоте 2 метра 27 сантиметров. Он уступил только марроканцу Мутазу Эсса Баршиму (2,33) и Ю Вангу из Китая (2,30). Лидер сборной Украины и один из лидеров мировой легкой атлетики в этом виде программы Богдан Бондаренко турнир пропускал.

В забеге на 400 метров среди женщин Земляк показала результат 50,89 секунды, уступив Шоне Миллер с Багамских островов (49,44) и Наташе Хастингс из США (49,84).

Этап в Шанхае был вторым в Бриллиантовой лиге-2017.

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