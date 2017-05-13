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13 мая 2017, 19:23 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Чемпионка ОИ Кипьегон победила на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае в беге на 1500 м

МОСКВА, 13 мая — Р-Спорт. Олимпийская чемпионка 2016 года кенийская бегунья Фейт Кипьегон победила на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае на дистанции 1500 метров.

Кипьегон в субботу показала лучшее время сезона в мире — 3 минуты 59,22 секунды. Второе и третье места заняли эфиопки Давит Сеяум (4.00,52) и Бесу Садо (4.03,10).

В беге на 400 метров первенствовала еще одна чемпионка Игр-2016 багамская спортсменка Шона Миллер (49,77, лучшее время сезона в мире). На втором месте американка Наташа Хастингс (50,74). Замыкает тройку украинка Ольга Земляк (50,89). На стометровке победу одержала Элейн Томпсон из Ямайки (10,78, лучшее время сезона в мире). Следом финишировали Тори Боуи из США (11,04) и ивуарийка Мари-Жозе Та Лу (11,07).

На дистанции 5000 метров лучшее время показала кенийская бегунья Хеллен Обири (14 минут 22,47 секунды, лучшее время сезона в мире). Второе и третье места у эфиопок Сенбере Тефери (14.31,76) и Летесенбет Гидей (14.36,84).

В секторе толкания ядра победу одержала китаянка Гун Лицзяо (19,46 м). На втором месте американка Даниэлла Банч (18,98). Замыкает тройку венгерка Анита Мартон (18,69).

Третий этап Бриллиантовой лиги пройдет 26—27 мая в американском Юджине.
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