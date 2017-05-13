Чемпионка ОИ Кипьегон победила на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае в беге на 1500 м

Кипьегон в субботу показала лучшее время сезона в мире — 3 минуты 59,22 секунды. Второе и третье места заняли эфиопки Давит Сеяум (4.00,52) и Бесу Садо (4.03,10).

В беге на 400 метров первенствовала еще одна чемпионка Игр-2016 багамская спортсменка Шона Миллер (49,77, лучшее время сезона в мире). На втором месте американка Наташа Хастингс (50,74). Замыкает тройку украинка Ольга Земляк (50,89). На стометровке победу одержала Элейн Томпсон из Ямайки (10,78, лучшее время сезона в мире). Следом финишировали Тори Боуи из США (11,04) и ивуарийка Мари-Жозе Та Лу (11,07).

На дистанции 5000 метров лучшее время показала кенийская бегунья Хеллен Обири (14 минут 22,47 секунды, лучшее время сезона в мире). Второе и третье места у эфиопок Сенбере Тефери (14.31,76) и Летесенбет Гидей (14.36,84).

В секторе толкания ядра победу одержала китаянка Гун Лицзяо (19,46 м). На втором месте американка Даниэлла Банч (18,98). Замыкает тройку венгерка Анита Мартон (18,69).