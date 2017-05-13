Шубенков заявил, что соперники тепло встретили его возвращение на международную арену

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шубенков занял пятое место на своем первом международном турнире после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с результатом 13,35 секунды.

«Соперники меня тепло встретили. Но это и неудивительно, я всегда знал, что барьеристы отличные ребята. Все говорят, что как хорошо, что я вернулся. А некоторые даже обниматься лезли», — сказал Шубенков.

«Признаюсь, сегодня у меня было такое волнение, как будто я соревнуюсь на таком уровне в первый раз. Да и непонятно было, готов я к конкуренции сегодня или нет. Частично у меня сегодня все задуманное не получилось. Но было очень приятно вернуться», — сказал спортсмен.

«Что касается самого забега, то результат на самом деле неплохой. Но бежится пока не так, как нужно. Требуется еще больше стартов, и тогда в августе на ЧМ мы надеемся добиться того, чего хотим», — добавил он.