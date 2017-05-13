Шубенков заявил, что соперники тепло встретили его возвращение на международную арену
МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Соперники тепло поприветствовали чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова во время этапа «Бриллиантовой лиги» в Шанхае, который стал первым для спортсмена после отстранения российских легкоатлетов от участия в международных стартах. Об этом Шубенков рассказал ТАСС.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Шубенков занял пятое место на своем первом международном турнире после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с результатом 13,35 секунды.
«Соперники меня тепло встретили. Но это и неудивительно, я всегда знал, что барьеристы отличные ребята. Все говорят, что как хорошо, что я вернулся. А некоторые даже обниматься лезли», — сказал Шубенков.
«Признаюсь, сегодня у меня было такое волнение, как будто я соревнуюсь на таком уровне в первый раз. Да и непонятно было, готов я к конкуренции сегодня или нет. Частично у меня сегодня все задуманное не получилось. Но было очень приятно вернуться», — сказал спортсмен.
«Что касается самого забега, то результат на самом деле неплохой. Но бежится пока не так, как нужно. Требуется еще больше стартов, и тогда в августе на ЧМ мы надеемся добиться того, чего хотим», — добавил он.
Шубенков планирует выступить в американском Юджине (27 мая), на этапах «Бриллиантовой лиги» в Риме (8 июня) и Париже (1 июля), а также на этапе
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter