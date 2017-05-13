Прыгун Маньонга победил на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае с рекордом соревнований

Маньонга в субботу показал результат 8 метров 61 сантиметр. Второе и третье места заняли китайцы Гао Синлун (8,22) и Хуан Чанчжоу (8,20).

В прыжках в высоту лучшим стал Мутаз Эсса Баршим из Катара (2,33). Второе место занял китаец Юй Ван (2,30), на третьей строчке — украинец Андрей Проценко (2,27). В секторе для прыжков с шестом победу одержал американец Сэм Кендрикс (5,88). Второе место у олимпийского чемпиона Игр-2012 француза Рено Лавиллени (5,83). Замыкает тройку лидеров Шон Барбер из Канады (5,60).

В метании диска первенствовал представитель Бельгии Филип Миланов (64,94). Второе место у поляка Петра Малаховского (64,36), на третьей строчке Даниэль Стал из Швеции (64,14). В аналогичной дисциплине у женщин победила хорватка Сандра Перкович (66,94). Второе место заняла Дани Стивенс из Австралии (66,47), третье — кубинка Дения Кабальеро (65,76).

В беге с барьерами на 400 метров лучшее время показал американец Бершон Джексон (48,63), на втором месте южноафриканец Эл Джей ван Зил (49,35). Замыкает тройку эстонец Расмус Маги (49,38). В беге на 800 метров весь пьедестал заняли кенийцы Кипиегон Бетт (1.44,70 секунды), Роберт Бивотт (1.45,15) и Чериот Фергюссон Ротич (1.45,17).

На дистанции 200 метров лучшее время у американца Ноа Лилеса (19,90). Второе место занял его соотечественник Лашон Мерритт (20,27), на третьей строчке — Адам Джемили из Великобритании (20,35).