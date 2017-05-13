Шубенков начал, как перед титулом-2015

Вот и свершилось. Один из самых ярких спортсменов России снова борется с сильнейшими барьеристами мира. Последний международный старт Шубенкова был датирован 7 октября 2015 года. В тот день Сергей победил на Всемирных военных играх в южнокорейском Мунгене с результатом 13,43.

НА СЛАДКОЕ

Интересно, что 110 м с/б были последним видом шанхайской программы. Так сказать — на сладкое. К моменту их старта все остальные дисциплины завершились. Из результатов, которые обязательно нужно отметить — прыжок южноафриканца Луво Маньонга. 26-летний прыгун в длину в апреле победил на национальном чемпионате с рекордом Африки — 8,61 м и заявил, что теперь его цель — мировой рекорд. Сейчас он показал все те же сумасшедшие 8,61 м уже на международном турнире.

Если мировой рекорд в прыжках в длину стоит уже почти 26 лет (в августе 1991-го Майк Пауэлл улетел на 8,95 м), то вот высшему достижению в барьерном спринте нет и пяти лет. Причем действующий рекордсмен Ариес Меритт соревнуется до сих пор. Американец, которому после чемпионата мира-2015 трансплантировали почку сестры, бежал и в Шанхае. Перед стартом он как обычно гримасничал перед камерой. Шубенков в свойственной себе манере улыбался и кому-то подмигивал. Волнения на его лице не было, хотя внутри он, очевидно, не был спокоен. Несмотря на полтора пропущенных года, организаторы поставили Сергея на одну из центральных дорожек — четвертую.

Рядом с ним — олимпийский чемпион из Ямайки Омар Маклауд. В этом сезоне он уже успел пробежать коронную дистанцию за 13,04. Это даже быстрее его же секунд на Играх в Рио. Не удивительно, что от соотечественника Усейна Болта исходила такая уверенность в себе, что все остальные невольно отходили на второй план.

В том числе — и Хансл Парчмент. Который на старте расположился по левую руку от Шубенкова. Тот еще подарок. Ямаец — призер Олимпийских игр и вице-чемпион мира-2015. Повлияло ли нахождение меж двух огней на россиянина сказать сложно. Но наш спортсмен, для которого старт — и так не самое сильное место, на этот раз совсем засиделся. Первый барьер он обработал последним. Лишь к середине дистанции Сергей разбежался, а вот на финише — в своем фирменном стиле накатил.

Благодаря спурту, Сергей едва не забежал в тройку. С Парчментом они показали одни секунды и судьи только по фотофинишу отдали приоритет ямайцу, а уроженец Шанхая Се Вэньцзюнь, который лучшие результаты показывает именно на домашнем стадионе, опередил россиянина на 0,04. Победу же в упорной борьбе с Ортегой — серебряным призером бразильской Олимпиады — одержал Маклауд.

Тем не менее, 13,35 — весьма перспективный результат для Шубенкова в это время года. Сергей традиционно разбегается именно к главным стартам сезона. В нынешнем таковой пройдет в августе. Речь, конечно, о чемпионате мира в Лондоне. Что интересно, два года назад россиянин на майском этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае показал точно такие же секунды и занял все тоже пятое место. Чем все закончилось, все помнят — победой в Пекине. Было бы здорово, если бы и совпадения продолжились и в дальнейшем.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">It was a great evening in Shanghai with 3 MR, 5 WL and a Diamond League Record! <a href="https://twitter.com/hashtag/ShanghaiDL?src=hash">#ShanghaiDL</a> See you in Eugene! <a href="https://t.co/bL354VXNLj">pic.twitter.com/bL354VXNLj</a></p>— DLShanghai (@ShanghaiDL) <a href="https://twitter.com/ShanghaiDL/status/863381967299018752">13 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

РОССИЙСКИЙ УСПЕХ

За несколько часов до забега Шубенкова состоялось еще одно важное для российской легкой атлетики событие. На турнире в южнокорейском Пусане победу в прыжках с шестом одержала 24-летняя Ольга Муллина. Соревнования проходили на центральной площади города, спортсмены разбегались по специально установленному помосту. Россиянка преодолела 4,50 м — и этого хватило для первого места.

Нужно понимать, что, несмотря на радость победы — а для нас сейчас каждая на особом счету — результат Муллиной довольно скромный. Другое дело, что сейчас начало сезона, и, по-хорошему, Ольга должна с каждым стартом только прибавлять. От того, получится ли это, во многом и зависит ее участие на стартах престижной «Бриллиантовой лиги». Организаторы серии пока осторожничают по части приглашения сидевших полтора года без международных стартов россиян, а результат в спорте — лучший аргумент. Если Муллина выйдет на свои 4,60−4,65 м, то без внимания ее уже едва оставят.

В воскресенье на старт выйдет еще одна россиянка — Кристина Сивкова. 20-летняя спортсменка побежит 100 м на турнире во Франции.