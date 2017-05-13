Шубенков начал, как перед титулом-2015
Сегодня в Шанхае действующий чемпион мира в беге на 110 м с/б впервые за полтора года принял участие в международном старте. Шубенков стал пятым на этапе «Бриллиантовой лиги».
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Видимо, что-то случилось...
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Вот и свершилось. Один из самых ярких спортсменов России снова борется с сильнейшими барьеристами мира. Последний международный старт Шубенкова был датирован 7 октября 2015 года. В тот день Сергей победил на Всемирных военных играх в южнокорейском Мунгене с результатом 13,43.
НА СЛАДКОЕ
Интересно, что 110 м с/б были последним видом шанхайской программы. Так сказать — на сладкое. К моменту их старта все остальные дисциплины завершились. Из результатов, которые обязательно нужно отметить — прыжок южноафриканца Луво Маньонга. 26-летний прыгун в длину в апреле победил на национальном чемпионате с рекордом Африки — 8,61 м и заявил, что теперь его цель — мировой рекорд. Сейчас он показал все те же сумасшедшие 8,61 м уже на международном турнире.
Если мировой рекорд в прыжках в длину стоит уже почти 26 лет (в августе 1991-го Майк Пауэлл улетел на 8,95 м), то вот высшему достижению в барьерном спринте нет и пяти лет. Причем действующий рекордсмен Ариес Меритт соревнуется до сих пор. Американец, которому после чемпионата мира-2015 трансплантировали почку сестры, бежал и в Шанхае. Перед стартом он как обычно гримасничал перед камерой. Шубенков в свойственной себе манере улыбался и
Рядом с ним — олимпийский чемпион из Ямайки Омар Маклауд. В этом сезоне он уже успел пробежать коронную дистанцию за 13,04. Это даже быстрее его же секунд на Играх в Рио. Не удивительно, что от соотечественника Усейна Болта исходила такая уверенность в себе, что все остальные невольно отходили на второй план.
В том числе — и Хансл Парчмент. Который на старте расположился по левую руку от Шубенкова. Тот еще подарок. Ямаец — призер Олимпийских игр и
Благодаря спурту, Сергей едва не забежал в тройку. С Парчментом они показали одни секунды и судьи только по фотофинишу отдали приоритет ямайцу, а уроженец Шанхая Се Вэньцзюнь, который лучшие результаты показывает именно на домашнем стадионе, опередил россиянина на 0,04. Победу же в упорной борьбе с Ортегой — серебряным призером бразильской Олимпиады — одержал Маклауд.
Тем не менее, 13,35 — весьма перспективный результат для Шубенкова в это время года. Сергей традиционно разбегается именно к главным стартам сезона. В нынешнем таковой пройдет в августе. Речь, конечно, о чемпионате мира в Лондоне. Что интересно, два года назад россиянин на майском этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае показал точно такие же секунды и занял все тоже пятое место. Чем все закончилось, все помнят — победой в Пекине. Было бы здорово, если бы и совпадения продолжились и в дальнейшем.
РОССИЙСКИЙ УСПЕХ
За несколько часов до забега Шубенкова состоялось еще одно важное для российской легкой атлетики событие. На турнире в южнокорейском Пусане победу в прыжках с шестом одержала 24-летняя Ольга Муллина. Соревнования проходили на центральной площади города, спортсмены разбегались по специально установленному помосту. Россиянка преодолела 4,50 м — и этого хватило для первого места.
Нужно понимать, что, несмотря на радость победы — а для нас сейчас каждая на особом счету — результат Муллиной довольно скромный. Другое дело, что сейчас начало сезона, и,
В воскресенье на старт выйдет еще одна россиянка — Кристина Сивкова. 20-летняя спортсменка побежит 100 м на турнире во Франции.
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