Борзаковский считает достойным результат Шубенкова на турнире в Шанхае
МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский считает, что чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков показал достойный результат, заняв пятое место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае. Такое мнение Борзаковский высказал ТАСС.
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Шубенков занял пятое место на своем первом международном турнире после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с результатом 13,35 секунды. Ранее в субботу прыгунья с шестом Ольга Муллина первой из россиян выиграла международный турнир после допуска отечественных легкоатлетов к участию в соревнованиях под нейтральным флагом.
«Я очень рад, что еще два наших спортсмена получили возможность выступать на международных стартах. Это очень важно для их соревновательной практики и подготовки к главному старту сезона — чемпионату мира. Что касается результатов, которые показали сегодня Шубенков и Муллина, то они для середины мая вполне достойные. В последующих стартах эти спортсмены еще проявят себя», — сказал Борзаковский.
Шубенков планирует выступить в американском Юджине (27 мая), на этапах «Бриллиантовой лиги» в Риме (8 июня) и Париже (1 июля), а также на этапе
«До чемпионата мира почти три месяца, спортсмены постепенно будут набирать форму и должны выйти на пик к главному старту, — сказал главный тренер.
«Несмотря на то, что наши спортсмены сейчас выступают в нейтральном статусе, они не чувствуют себя в одиночестве. Я нахожусь с ними и их личными тренерами в постоянном контакте. Совсем недавно я виделся и с Шубенковым, и с Муллиной, когда они были на сборе. Мы проговаривали с ними всю дальнейшую работу, тренировочный процесс находится полностью под контролем», — добавил он.
Черед Сивковой
Борзаковский отметил, что в воскресенье на старт выйдет бегунья Кристина Сивкова, которая специализируется на спринтерских дистанциях.
«Мне хочется пожелать удачи, и чтобы она сумела реализовать сама себя и показала тот результат, на который сейчас готова. Это молодая бегунья, которая только набирает опыт. Ей каждый международный старт важен вдвойне», — сказал специалист.
В ноябре 2015 года членство ВФЛА в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено. В связи с этим все российские легкоатлеты за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной не были допущены к международным соревнованиям, включая Олимпиаду-2016.
На данный момент российские легкоатлеты допускаются к участию в международных турнирах избирательно и под нейтральным флагом. В общей сложности в 2017 году было утверждено 10 заявок на допуск к соревнованиям, 17 — отклонено.
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