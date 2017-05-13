Тренер: Шубенков начал сезон по своему чемпионскому графику
МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Личный тренер чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов удовлетворен результатом, который показал его подопечный на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае, заняв пятое место. Об этом Клевцов сообщил ТАСС.
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Шубенков занял пятое место на своем первом международном турнире после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с результатом 13,35 секунды. Первым стал ямаец Омар Маклеод (13,09), вторым — испанец Орландо Ортега (13,15), тройку замкнул китаец Сэ Вэньцзюнь (13,31).
«Мы идем по графику 2015 года — тогда Сергей на этапе в Шанхае с таким же результатом занял то же пятое место, а потом на главном старте сезона пришел к финишу первым, — заметил Клевцов. — Я, в принципе, удовлетворен тем, как он выступил на своем первом турнире после большого перерыва. Наблюдал за его бегом с экрана телевизора и увидел, что он
«Но делать
Шубенков планирует выступить на этапах «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине (27 мая), Риме (8 июня) и Париже (1 июля), а также на этапе
На ЧМ-2015 в Пекине Шубенков занял первое место с результатом 12,98 секунды.
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