Тренер: Шубенков начал сезон по своему чемпионскому графику

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Шубенков занял пятое место на своем первом международном турнире после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с результатом 13,35 секунды. Первым стал ямаец Омар Маклеод (13,09), вторым — испанец Орландо Ортега (13,15), тройку замкнул китаец Сэ Вэньцзюнь (13,31).

«Мы идем по графику 2015 года — тогда Сергей на этапе в Шанхае с таким же результатом занял то же пятое место, а потом на главном старте сезона пришел к финишу первым, — заметил Клевцов. — Я, в принципе, удовлетворен тем, как он выступил на своем первом турнире после большого перерыва. Наблюдал за его бегом с экрана телевизора и увидел, что он все-таки не очень комфортно чувствовал себя. Шубенков еще не набрал форму, поэтому это не могло не сказаться на стартовой реакции, да и бег у него был несколько тяжеловат».

«Но делать какие-то выводы можно будет только после следующего старта, который пройдет в конце мая в Юджине», — считает тренер.

Шубенков планирует выступить на этапах «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине (27 мая), Риме (8 июня) и Париже (1 июля), а также на этапе Гран-при IAAF «Золотая шиповка», который пройдет 27—28 июня в Остраве (Чехия).

На ЧМ-2015 в Пекине Шубенков занял первое место с результатом 12,98 секунды.