Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29730345/
13 мая 2017, 16:46 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Тренер: Шубенков начал сезон по своему чемпионскому графику

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Личный тренер чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов удовлетворен результатом, который показал его подопечный на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае, заняв пятое место. Об этом Клевцов сообщил ТАСС.

Тренер: Шубенков начал сезон по своему чемпионскому графику - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шубенков занял пятое место на своем первом международном турнире после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с результатом 13,35 секунды. Первым стал ямаец Омар Маклеод (13,09), вторым — испанец Орландо Ортега (13,15), тройку замкнул китаец Сэ Вэньцзюнь (13,31).

«Мы идем по графику 2015 года — тогда Сергей на этапе в Шанхае с таким же результатом занял то же пятое место, а потом на главном старте сезона пришел к финишу первым, — заметил Клевцов. — Я, в принципе, удовлетворен тем, как он выступил на своем первом турнире после большого перерыва. Наблюдал за его бегом с экрана телевизора и увидел, что он все-таки не очень комфортно чувствовал себя. Шубенков еще не набрал форму, поэтому это не могло не сказаться на стартовой реакции, да и бег у него был несколько тяжеловат».

«Но делать какие-то выводы можно будет только после следующего старта, который пройдет в конце мая в Юджине», — считает тренер.

Шубенков планирует выступить на этапах «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине (27 мая), Риме (8 июня) и Париже (1 июля), а также на этапе Гран-при IAAF «Золотая шиповка», который пройдет 27—28 июня в Остраве (Чехия).

На ЧМ-2015 в Пекине Шубенков занял первое место с результатом 12,98 секунды.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Легкоатлет Шубенков занял пятое место на первом после отстранения международном турнире

Легкоатлет Шубенков занял пятое место на первом после отстранения международном турнире

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков занял пятое место на своем первом международном турнире после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). На этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае 26-летний россиянин финишировал с результатом 13,35 секунды.
Еще 7 новостей  Все новости
13 мая

"Спартак" обыграл "Амкар" в первом матче в ранге чемпиона России

Тренер: Шубенков начал сезон по своему чемпионскому графику

Мутко: ограничения для спортсменов из стран ЕАЭС сохранятся в России