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13 мая 2017, 0:37 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Американский метатель диска Янг дисквалифицирован за допинг на 4 года

Метатель диска Джейсон Янг, представлявший США на Олимпийских играх 2012 года, дисквалифицирован на четыре года Антидопинговым агентством США (USADA).

Метатель диска <span class=error>Джейсон</span> <span class=error>Янг</span> представлявший США на Олимпийских играх 2012 года дисквалифицирован на четыре года Антидопинговым агентством США (USADA). Увеличить
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Легкоатлет признан виновным в распространении и применении запрещенных веществ — гормонов роста.

Как сообщает AFP, началом дисквалификации 35-летнего техасца считается 17 ноября 2016 года — дата, когда признал себя виновным. Все его результаты аннулированы с 24 января 2013 года. Отметим, что лучшие результаты он показывал в 2010—2012 годах, когда сумел отобраться на Игры в Лондон, где занял 18-е место.
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