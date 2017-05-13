Американский метатель диска Янг дисквалифицирован за допинг на 4 года

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Легкоатлет признан виновным в распространении и применении запрещенных веществ — гормонов роста.

Как сообщает AFP, началом дисквалификации 35-летнего техасца считается 17 ноября 2016 года — дата, когда признал себя виновным. Все его результаты аннулированы с 24 января 2013 года. Отметим, что лучшие результаты он показывал в 2010—2012 годах, когда сумел отобраться на Игры в Лондон, где занял 18-е место.