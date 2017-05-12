Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29720175/
12 мая 2017, 14:53 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Медведев допускает возможность выступления российских легкоатлетов под нейтральным флагом

ХИМКИ /Московская область/, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допускает возможность выступления российских спортсменов-легкоатлетов под нейтральным флагом, поскольку спортсмены должны использовать пик своей физической формы.

Медведев допускает возможность выступления российских легкоатлетов под нейтральным флагом - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Конечно, желательно, чтобы все наши спортсмены выступали под российским флагом, мы все граждане России, своей страной гордимся, любим ее», — сказал Медведев во время общения со спортсменами, занимающимися в центре легкой атлетики Новогорска.

Он добавил: «Но раз такая ситуация сложилась, я не буду сейчас анализировать, что оправданно, а что не оправданно, в чем политика, а в чем реальные проблемы, но мы должны это учитывать. Я прекрасно понимаю, что у спортсмена свой век, это же физическая форма, которую вы набираете, и она не бесконечная».

«Поэтому если так получается, что вы находитесь на пике формы, то прежде всего должны учитываться интересы самого спортсмена», — сказал он.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда; поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. При этом международная ассоциация приняла решение на время лишения членства ВФЛА разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Европейская ассоциация легкой атлетики составит план международных соревнований для Украины

Европейская ассоциация легкой атлетики составит план международных соревнований для Украины

В первый день пребывания в Украине делегация руководителей Европейской Атлетике легкой атлетики во главе с президентом ЕА Свейном Арне Хансеном встретилась с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщает пресс-служба ФЛАУ.
Еще 7 новостей  Все новости
12 мая

Полиция на тестовом матче в Москве отработает действия перед Кубком конфедераций

Левитин попросил трехлетнего шахматиста Осипова сделать первый ход на Гран-при в Москве

Вице-президент ФИФА: инвестиции правительства РФ в ЧМ-2018 оправдают себя