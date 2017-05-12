Медведев допускает возможность выступления российских легкоатлетов под нейтральным флагом
ХИМКИ /Московская область/, 12 мая. /ТАСС/.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допускает возможность выступления российских спортсменов-легкоатлетов под нейтральным флагом, поскольку спортсмены должны использовать пик своей физической формы.
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«Конечно, желательно, чтобы все наши спортсмены выступали под российским флагом, мы все граждане России, своей страной гордимся, любим ее», — сказал Медведев во время общения со спортсменами, занимающимися в центре легкой атлетики Новогорска.
Он добавил: «Но раз такая ситуация сложилась, я не буду сейчас анализировать, что оправданно, а что не оправданно, в чем политика, а в чем реальные проблемы, но мы должны это учитывать. Я прекрасно понимаю, что у спортсмена свой век, это же физическая форма, которую вы набираете, и она не бесконечная».
«Поэтому если так получается, что вы находитесь на пике формы, то прежде всего должны учитываться интересы самого спортсмена», — сказал он.
Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда; поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. При этом международная ассоциация приняла решение на время лишения членства ВФЛА разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
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