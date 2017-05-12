Европейская ассоциация легкой атлетики составит план международных соревнований для Украины

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Также на этой встрече присутствовали члены Совета ЕА Мартон Гулай и Грегор Бенчина, президент НОК Украины Сергей Бубка и президент ФЛАУ Игорь Гоцул.

Премьер-министр отметил, что Украина имеет богатый опыт проведения разнообразных масштабных мероприятий. Один из ярких примеров — Евровидение. Но в этом перечне есть также ряд крупных международных спортивных соревнований. В прошлом месяце в Киеве на высоком организационном уровне прошел чемпионат мира по хоккею (дивизион 1А), в ближайшее время нас ожидают чемпионаты Европы по боксу и по прыжкам в воду. Также мы все помним, как блестяще был проведен в 2013-м году в Донецке юношеский чемпионат мира по легкой атлетике. Гройсман заявил, что Украина заинтересована в проведении у себя соревнований и мероприятий Европейской Атлетики.

Руководители ЕА в свою очередь также высказали заинтересованность в этом. Ведь, по их словам, Украина славится сильными спортсменами и является очень ценным партнером и одним из самых ярких и могучих членов европейской легкоатлетической семьи. По этой причине, а также понимая, что наше государство сейчас как никогда нуждается в поддержке европейской семьи, ЕА также готова идти нам на встречу. Поэтому была достигнута договоренность, что буквально на протяжении нескольких дней, пока господин Хансен находится в Украине, будет составлен перечень соревнований и мероприятий, которые могут быть проведены в Украине. Он будет передан Премьер-министру и обе стороны будут прилагать усилий, чтобы эти соревнования и мероприятия состоялись.

Также во время встречи президент ЕА отметил те решительные шаги, которые предпринимает Украина в реформировании спорта. Он помнит свой недавний визит на спортивный конгресс, который проводился в Украине, и где обсуждались эти реформы. От имени ЕА он настойчиво рекомендовал нашей стране довести их до логического завершения и выразил готовность Европейской Атлетике помогать нам в их реализации на экспертном и консультативном уровне.

Кроме этого господин Хансен высокого оценил усилия нашей страны в направлении антидопинговой деятельности. Он лично поблагодарил Премьера за то, как оперативно было подготовлено новую редакцию Закона о противодействии допингу в спорте, и как быстро его было принято украинским Парламентом. Это позволило решить достаточно сложную ситуацию, когда мы не имели права проверять пробы в украинской лаборатории, и в то же время, согласно старого законодательства, не имели права отправлять пробы в лаборатории, аккредитованные Всемирной Антидопинговой агентством. Теперь, когда этот вопрос решен, Украина имеет возможность вести эффективную антидопинговую деятельность.

12 мая делегация Европейской Атлетики посетит Луцк, где, в частности, примет участие в церемонии торжественного открытия международной матчевой встречи юниорских сборных Украины, Израиля, Кипра, Румынии и Беларуси.