ВФЛА надеется до 13 июня получить ответ от IAAF по допуску 90 легкоатлетов к стартам

Ранее IAAF допустила 12 российских легкоатлетов к участию в международных стартах под нейтральным флагом.

«Мы ждали ответ от IAAF с 11 апреля, прошел месяц, и вчера было отправлено письмо с просьбой каким-то образом прояснить ситуацию, — сказал в телефонном разговоре Шляхтин. — Каких-то четких сроков по данному вопросу нам не давали. У нас 13 июня состоится встреча в Москве с рабочей группой IAAF, и я думаю, что какие-то разъяснения по данной ситуации нам будут даны. У нас существует неопределенность с 90 спортсменами».

В ноябре 2015 года комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала IAAF дисквалифицировать ВФЛА за нарушение антидопинговых правил и, соответственно, отстранить российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях. Совет IAAF последовал рекомендации и проголосовал за лишение ВФЛА членства в IAAF и отстранение российских легкоатлетов.