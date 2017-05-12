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12 мая 2017, 11:08 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

ВФЛА надеется до 13 июня получить ответ от IAAF по допуску 90 легкоатлетов к стартам

МОСКВА, 12 мая — Р-Спорт, Олег Богатов. Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассчитывает до 13 июня получить официальный ответ от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по срокам допуска 90 отечественных спортсменов к международным соревнованиям в статусе нейтральных атлетов, сообщил агентству «Р-Спорт» президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Ранее IAAF допустила 12 российских легкоатлетов к участию в международных стартах под нейтральным флагом.

«Мы ждали ответ от IAAF с 11 апреля, прошел месяц, и вчера было отправлено письмо с просьбой каким-то образом прояснить ситуацию, — сказал в телефонном разговоре Шляхтин. — Каких-то четких сроков по данному вопросу нам не давали. У нас 13 июня состоится встреча в Москве с рабочей группой IAAF, и я думаю, что какие-то разъяснения по данной ситуации нам будут даны. У нас существует неопределенность с 90 спортсменами».

В ноябре 2015 года комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала IAAF дисквалифицировать ВФЛА за нарушение антидопинговых правил и, соответственно, отстранить российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях. Совет IAAF последовал рекомендации и проголосовал за лишение ВФЛА членства в IAAF и отстранение российских легкоатлетов.
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Новости Легкой атлетики

ВФЛА отправила запрос в IAAF по поводу срока рассмотрения оставшихся заявок легкоатлетов

ВФЛА отправила запрос в IAAF по поводу срока рассмотрения оставшихся заявок легкоатлетов

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила повторный запрос в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) по поводу затянувшихся сроков рассмотрения оставшихся индивидуальных заявок российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
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