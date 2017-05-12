ВФЛА надеется до 13 июня получить ответ от IAAF по допуску 90 легкоатлетов к стартам
МОСКВА, 12 мая —
Р-Спорт, Олег Богатов. Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассчитывает до 13 июня получить официальный ответ от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по срокам допуска 90 отечественных спортсменов к международным соревнованиям в статусе нейтральных атлетов, сообщил агентству «Р-Спорт» президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Ранее IAAF допустила 12 российских легкоатлетов к участию в международных стартах под нейтральным флагом.
«Мы ждали ответ от IAAF с 11 апреля, прошел месяц, и вчера было отправлено письмо с просьбой
В ноябре 2015 года комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала IAAF дисквалифицировать ВФЛА за нарушение антидопинговых правил и, соответственно, отстранить российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях. Совет IAAF последовал рекомендации и проголосовал за лишение ВФЛА членства в IAAF и отстранение российских легкоатлетов.
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