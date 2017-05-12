ВФЛА отправила запрос в IAAF по поводу срока рассмотрения оставшихся заявок легкоатлетов

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«Вчера мы отправили повторный запрос в IAAF и хотим получить четкий ответ по остальным заявкам наших спортсменов. Нас не может устраивать такая затянувшаяся пауза. Если заявки отклонены, то мы должны это знать», — подчеркнул Шляхтин.

Последний раз IAAF объявляла свое решение по индивидуальным заявкам отечественных легкоатлетов месяц назад. 11 апреля были допущены к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и победительница мирового первенства — 2015 в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина).

Также допущены к стартам еще пять россиян: прыгун в высоту Даниил Цыплаков, ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, прыгуны с шестом Илья Мудров и Ольга Муллина. В общей сложности в 2017 году было утверждено 10 заявок на допуск к соревнованиям, 17 — отклонено. Всего заявки подали около 100 российских легкоатлетов.