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12 мая 2017, 10:13 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

ВФЛА отправила запрос в IAAF по поводу срока рассмотрения оставшихся заявок легкоатлетов

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила повторный запрос в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) по поводу затянувшихся сроков рассмотрения оставшихся индивидуальных заявок российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Последний раз IAAF объявляла свое решение по индивидуальным заявкам отечественных легкоатлетов месяц назад. Увеличить
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«Вчера мы отправили повторный запрос в IAAF и хотим получить четкий ответ по остальным заявкам наших спортсменов. Нас не может устраивать такая затянувшаяся пауза. Если заявки отклонены, то мы должны это знать», — подчеркнул Шляхтин.

Последний раз IAAF объявляла свое решение по индивидуальным заявкам отечественных легкоатлетов месяц назад. 11 апреля были допущены к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и победительница мирового первенства — 2015 в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина).

Также допущены к стартам еще пять россиян: прыгун в высоту Даниил Цыплаков, ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, прыгуны с шестом Илья Мудров и Ольга Муллина. В общей сложности в 2017 году было утверждено 10 заявок на допуск к соревнованиям, 17 — отклонено. Всего заявки подали около 100 российских легкоатлетов.
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