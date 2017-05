В 41 году моему деду 14 лет. Когда началась война, его отец пропал без вести в первые месяцы, а сам он ушёл в партизанский отряд, и лишь спустя год был эвакуирован с заводом в Барнаул. Дед не любил рассказывать об этих временах, все "военные истории" из него приходилось буквально вытаскивать - молчал, как партизан ?. #бессмертныйполк. My grandfather Sergey was 14 in 1941. When the War started, his father was lost in action during first months and Sergey joined a guerilla squad. Only one year after he had been evacuated to Barnaul. He never told me much about those years - those were his toughest times

