К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Полтора года назад — 13 ноября 2015 года — совет Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) принял решение отстранить Россию от соревнований под своей эгидой на неопределенный срок. О причинах сказано многое. О последствиях, главное из которых — пропуск Олимпийских игр — тоже. За это время на международной арене выступали лишь два легкоатлета с российским паспортом — Дарья Клишина и Юлия Степанова.

Теперь, наконец, свое законное право соревноваться получили некоторые спортсмены, живущие и тренирующиеся на территории России. Первым из них на старт — 13 мая — выйдет Сергей Шубенков. Причем откроет сезон он не на проходящем старте — компания в Шанхае подобралась сумасшедшая: олимпийский чемпион Рио ямаец Омар Маклауд, олимпийский чемпион Лондона и рекордсмен мира американец Ариес Меритт, его соотечественник, чемпион мира-2013 Давид Оливер, призеры Олимпийских игр испанец Орландо Ортега и ямаец Хансл Пачмент, а также чемпион Азиатских игр китаец Се Вэньцзюнь.

— Не страшно начинать сразу с такого? — вопрос Шубенкову.

— Перед началом каждого сезона есть волнение. Сейчас оно удвоенное, потому что на этот раз перерыв без стартов сильно затянулся. И если новость о получении статуса нейтрального спортсмена я воспринял довольно спокойно, то где-то через неделю начался небольшой мандраж. Тем более ребята помаленьку разбегаются.

— Особенно ямайские.

— Да, Маклауд уже прокатил на 13,04 на турнире в США (на Олимпийских играх в Рио он выиграл золото с результатом 13,05. — Прим. «СЭ»). У меня с места в карьер начинать сезон не получалось никогда, набираю форму ближе к концу сезона. Но посмотреть, на что я сейчас готов — очень интересно.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTgFJN2DonW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Работаем над ритмом ?????. Hurdle-to-hurdle rhythm practice ?????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-30T07:33:23+00:00">Apr 30, 2017 at 12:33am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«БРИЛЛИАНТОВАЯ ЛИГА» ДЛЯ НАС НЕ ЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО

— Это хорошо, что состав в Шанхае будет настолько представительным?

— За что боролись, на то и напоролись. Сейчас началась «возня» с билетами, визами и прочим, что обычно сильно напрягает. Но сейчас я понимаю — так это именно то, чего мы и хотели. Что касается ребят, то меня поражает, что они всегда начинают бежать по лучшим секундам уже в мае. Вышли — и сразу «дают». Смотришь на другие дисциплины — далеко не везде так. Зачастую лидеры сначала раскачиваются, постепенно начинают набирать обороты. Почему у нас в барьерах такого нет?! На первом же старте — 13 с копейками. Приезжаешь в Юджин (там этап «Бриллиантовой лиги» традиционно проходит в конце мая или начале июня. — Прим. «СЭ») — там уже и 13 меняют. Причем как будто бы не напрягаясь! Разумеется, не хочется ударить в грязь лицом на фоне таких результатов. И, надо сказать, мы прикладываем для этого кое-какие усилия.

— Какие-то ориентиры себе перед собой на начало сезона наметили? Или пока главное — просто вернуться, вспомнить, каково выступать с такими соперниками?

— Скорее второе. Конкретных задач не стоит. Хотя можно сравнивать свои результаты с предыдущими сезонами. Когда-то давно они были. В 2015 году (том самом, когда Шубенков выиграл чемпионат мира. — Прим. «СЭ») я пробежал в Шанхае 13,35, стал пятым. В Юджине было уже 13,28. Добавил! Но, как ни странно, снова разделил только пятое-шестое места. Интересно, как-то будет сейчас. При этом мы с тренером Сергеем Клевцовым давно определились, что «Бриллиантовая лига» для нас — средство, а не цель.

— Правда, что если бы не вышло с Шанхаем, вы бы в эти даты бежали в Барнауле?

— Вообще-то в Павловске. Выездной старт! Но… раз Шанхай, так Шанхай.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSzINUdDJ6d/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Same in English at https://www.facebook.com/sergey.shubenkov/posts/1613959705285690 Последние полтора года - самый тяжелый период в моей жизни. Каждый мечтает заниматься любимым делом. А когда ты еще и лучший в этом деле - это вдвойне приятно. Поэтому так тяжело, когда у тебя забирают любимое дело. Особенно неприятно, когда ты ни в чем не виноват. Больше года я ковырялся в бумагах, консультировался с юристами, бился за то, чтобы вернуть себе свою профессию. И вот на днях стену удалось пробить, хоть и не до конца. Первое, о чем надо помнить, допуск - не гарантия участия в стартах. Надо будет с каждым организатором договариваться. Но это уже работа менеджера. Я себя чувствую избитым человеком, который победил в уличной драке. Вот только не ощущается пока этой победы. Почему все так долго? В моей жизни за это время глобально ничего не менялось: те же тренировки, сборы, отсутствие допинга, регулярный контроль раз в месяц от шведской компании по запросу ИААФ. Так почему в июле было нельзя допустить, а сейчас можно? Юрий Борзаковский сказал, что на ЧМ атлеты должны выступать под флагом России. Согласен! И когда такая возможность появится я вновь буду выступать под флагом. Я акцентирую внимание на том, что «выступать под флагом». Я не говорю, что буду вновь выступать за Россию. Потому что я русский, и мне можно хоть на лоб наклеить хоть пять нейтральных флагов, но я все равно останусь русским, буду жить и тренироваться в России, и выступать за Россию. Но есть второй вариант - продолжать ждать, когда восстановят нашу Федерацию. Это может затянуться и на годы. Вот только я, скорее всего, уже не буду нужен этой сборной. Без практики. Без соревнований. Без результатов. Обо мне просто все забудут. А я этого не хочу! Последние полтора года я продолжал активно тренироваться, ездил на сборы. Чувствую себя хорошо. Моя цель - выиграть Чемпионат мира в августе. Пусть на пьедестале гимн России включить не разрешат, но ребята из сборной по биатлону уже показали, что наши спортсмены неплохо поют ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-12T20:34:20+00:00">Apr 12, 2017 at 1:34pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПЕРЕСТАЛ СИЛЬНО ПЕРЕЖИВАТЬ. РАЗВЕ ЭТО ПОМОЖЕТ?

— Раньше вы ездили на «Бриллиантовую лигу» и, если откровенно, никому, кроме любителей легкой атлетики, не было до этого дела. Сейчас за вашим выступлением будет следить гораздо больше людей, чем обычно, вы это понимаете?

— Даже не задумывался. Вот зачем вы сказали? Хотя к «Бриллиантовой лиги», думаю, все-таки такого уж внимания не будет.

— Только-только вернулась после дисквалификации Мария Шарапова, и интерес публики к ее первому матчу в Штутгарте был сопоставим с тем, который бывает в финальных матчах турниров «Большого шлема» с ее участием. У вас ситуация похожая. Будьте готовы.

— Кажется, понимаю, о чем вы говорите. Некоторые мои знакомые, далекие от легкой атлетики, уже начинают интересоваться: «А что у тебя теперь? А когда? Почему у нас в барьерах такого нет?! Так, стоп. Вы хотите навесить на меня еще больше ответственности? Вот позвонили, «нагрузили»… Придется теперь бежать еще быстрее, ё-моё!

— Продолжая параллели с Шараповой, скажу вам по секрету, что из-за всей этой истории с мельдонием, в которой она стала единственной пострадавшей, некоторые соперницы наговорили на Марию много малоприятных вещей. Вы готовы к косым взглядам со стороны? Те же британцы наверняка вам их подарят.

— Я всегда готов выслушать конструктивную критику. А любителей болтать, которые совсем не в теме, всегда полно. Причем по любому поводу. И к этому я, конечно, готов.

— Вы уже упомянули, что новость о получении статуса нейтрального атлета восприняли спокойно. Тоже самая говорила Мария Ласицкене. Но почему так? Где же радость?

— Говоря за себя, могу сказать, что очень ждал допуска на Олимпийские игры. Когда получили последнее «нет» — я немного от всего эмоционально отстранился. Просто тренировался, плыл по течению. От нас уже ничего не зависело, и смысла переживать не было. Наверное, это некая защитная реакция организма на то, чтобы не реагировать остро на болезненные и неприятные вещи. При этом притупилась радость и от позитивных вещей.

— Вспомнился фильм про советского разведчика Рудольфа Абеля «Шпионский мост».

— Который попадал в сложные ситуации, и абсолютно не нервничал, а когда у него спрашивали: «Почему»? — он отвечал: «А разве это поможет»? Да, вот что-то подобное и у меня.

— Удивило, когда люди, включая довольно известных, не вникая в суть происходящего, начали критиковать вас за готовность выступать под нейтральным флагом?

— Ничуть. У нас такое происходит постоянно и по любому поводу. Возникла новость, прошел «хайп», все поорали. А когда прошел месяц-два, они либо поняли в чем дело, либо уже забыли. Не переживаю по этому поводу. Ну, если кому-то нравится, услышав первый звонок — тут же рубить с плеча, что я могу сделать? Разве что посоветовать вникать в ситуацию, прежде, чем публично высказываться о ней.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BT3DpM4D_0v/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В 41 году моему деду 14 лет. Когда началась война, его отец пропал без вести в первые месяцы, а сам он ушёл в партизанский отряд, и лишь спустя год был эвакуирован с заводом в Барнаул. Дед не любил рассказывать об этих временах, все "военные истории" из него приходилось буквально вытаскивать - молчал, как партизан ?. #бессмертныйполк. My grandfather Sergey was 14 in 1941. When the War started, his father was lost in action during first months and Sergey joined a guerilla squad. Only one year after he had been evacuated to Barnaul. He never told me much about those years - those were his toughest times</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-09T05:42:48+00:00">May 8, 2017 at 10:42pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МЕНЯ СРАВНИВАЮТ С ПЛЮЩЕНКО

— Как человек, который в курсе всех подводных течений, и изнутри видит, что происходит в нашей легкой атлетике, скажите: эти 1,5 года отстранения сильно отбросили развитие вида спорта в стране?

— Давайте сразу определимся про подводные течения — тут я вообще не в курсе. Я в эти ваши подковерные штуки не играю. Только тренируюсь. Но, могу сказать, что на мой субъективный взгляд, стагнация присутствует. Правда, это касается высшего эшелона — взрослых профессиональных спортсменов, нацеленных на международную арену. А ведь есть огромный пласт легкоатлетов, которые ограничиваются выступлением на чемпионате России. И еще более внушительный пласт молодых спортсменов, которые только набирают обороты. Далеко не все они метят на международные соревнования. И вот для этих людей по большому счету ничего не изменилось.

А вот относительно взрослой сборной что-то такое чувствуется. Был сейчас полтора месяца на сборе. Молодежи много, большинство даже не знаю. А старых знакомых — совсем мало.

— Скоро ветераном себя будете чувствовать.

— Да не говорите! Жизнь идет.

— Но вам еще выступать и выступать.

— Есть такой журналист и комментатор Алексей Васильев. Он сильно хочет сравнить меня с Евгением Плющенко, которого Алекей Ягудин обыграл на Олимпийских играх-2002. Из-за этого Плющенко пришлось остаться в спорте. В итоге он продлил свою карьеру на 12 лет. Так вот, Алексей считает, что если бы я, не дай бог, выиграл Олимпиаду в Рио, то такого спортсмена, как Шубенков, уже и не было бы. А так — мне нужно работать дальше.

— Вам нравится такое сравнение?

— Я не совсем с ним согласен. Мне кажется, что даже если бы я что-то занял на Играх, то с радостью продолжил бы бегать дальше и получал бы от этого удовольствие. Но сейчас об этом можно говорить только в сослагательном наклонении. Я же не знаю, каково это выиграть Олимпиаду. Кстати, считаю, надо попробовать.

— Неплохая идея.

— Да, тогда точно надо попробовать!

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BLAPvVoDFzU/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Открыл хоккейный сезон ВХЛ на днях ???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-01T02:39:07+00:00">Sep 30, 2016 at 7:39pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЕСЛИ ШАХМАТЫ — СПОРТ, ТО КИБЕРСПОРТ — ТОЖЕ

— Из вашего поста в Фейсбуке можно сделать вывод, что вы следили за чемпионатом мира по биатлону?

— Краем глаза. Главное впечатление такое — нас душат, а мы все равно выплываем, выкарабкиваемся и выцарапываем какие-то медали. Хочется спросить: «А чего такой шум-то все поднимали»? Британские СМИ в этом смысле всем дают фору. Кстати, на вашем сайте недавно читал комментарий семиборки Келли Сазертон по поводу получения ею медали дисквалифицированной Татьяны Черновой («Она продукт российского спорта. Это культура российского спорта, которую я ненавижу» — цитата из интервью Сазертон. — Прим. «СЭ»). Все уже 200 раз признали, что у нас поискали, покопали, что-то нашли, но никакой государственной системы никто так и не обнаружил. Но какая британская газета напишет об этом? Про то, что у нас все плохо — с радостью. А если оказывается, что далеко не все, то это уже никому не интересно.

— В Шанхай приедете, проведете лекцию на эту тему.

— Ага, скажу: «Ребята, давайте жить дружно». Да там скорее все петиции за отстранение друг друга подпишут.

— Все хотел у вас поинтересоваться по поводу любимого вами киберспорта. Его же недавно признали официальным видом спорта. Как человек, который любит поиграть, но в тоже время и о спорте знает не понаслышке, скажите, что вы об этом думаете?

— Когда к ним придет ВАДА, я буду очень рад (смеется)! Вот вы шутите, а у вас на сайте уже появился раздел киберспорта.

— Раздел будущего.

— Согласен. Но фанаты киберспорта в традиционные спортивные медиа заходят редко. У них все вообще отлично. Им, мне кажется, и на телевидение выходить не обязательно. С монетизацией в интернете у них все в порядке. Что же касается вашего вопроса, то если шахматы — спорт, то уж почему киберспорту не быть им?

— Согласны с тем, что если киберспорт включат в олимпийскую программу, то обычный со временем уйдет на задворки?

— Нет, вряд ли. Думаю, обычный спорт никогда там не окажется.

— Тогда давайте на нем и закончим. При каких критериях этот сезон будет считаться для вас успешным?

— В случае победы на чемпионате мира. У нас официальные соревнования всегда в приоритете, главная цель. Хотелось бы, конечно, и в результате прибавить.

— Но это в качестве приятного бонуса?

— Нет, это тоже задача. Просто с более низким приоритетом.

Сергей ШУБЕНКОВ, родился 4 октября 1990 года в Барнауле

Занимается барьерным бегом с 12 лет

Чемпион мира (2015 года), чемпион Европы (2012, 2014) в беге на 110 метров с барьерами

Рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами (12,98 сек).

Чемпион Европы в помещении (2013) в беге на 60 м с барьерами

Единственный атлет в истории отечественной мужской легкой атлетики, выигравший медали летнего чемпионата мира в барьерном спринте.