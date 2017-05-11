Сергей Шубенков: Мы возвращаемся. Цель — золото чемпионата мира
В субботу действующий чемпион мира в барьерном спринте впервые за долгое время примет участие в международном старте. О своей готовности к этапу «Бриллиантовой лиги» 26-летний россиянин рассказал в эксклюзивном интервью «СЭ».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Полтора года назад — 13 ноября 2015 года — совет Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) принял решение отстранить Россию от соревнований под своей эгидой на неопределенный срок. О причинах сказано многое. О последствиях, главное из которых — пропуск Олимпийских игр — тоже. За это время на международной арене выступали лишь два легкоатлета с российским паспортом — Дарья Клишина и Юлия Степанова.
Теперь, наконец, свое законное право соревноваться получили некоторые спортсмены, живущие и тренирующиеся на территории России. Первым из них на старт — 13 мая — выйдет Сергей Шубенков. Причем откроет сезон он не на проходящем старте — компания в Шанхае подобралась сумасшедшая: олимпийский чемпион Рио ямаец Омар Маклауд, олимпийский чемпион Лондона и рекордсмен мира американец Ариес Меритт, его соотечественник, чемпион мира-2013 Давид Оливер, призеры Олимпийских игр испанец Орландо Ортега и ямаец Хансл Пачмент, а также чемпион Азиатских игр китаец Се Вэньцзюнь.
— Не страшно начинать сразу с такого? — вопрос Шубенкову.
— Перед началом каждого сезона есть волнение. Сейчас оно удвоенное, потому что на этот раз перерыв без стартов сильно затянулся. И если новость о получении статуса нейтрального спортсмена я воспринял довольно спокойно, то
— Особенно ямайские.
— Да, Маклауд уже прокатил на 13,04 на турнире в США (на Олимпийских играх в Рио он выиграл золото с результатом 13,05. — Прим. «СЭ»). У меня с места в карьер начинать сезон не получалось никогда, набираю форму ближе к концу сезона. Но посмотреть, на что я сейчас готов — очень интересно.
«БРИЛЛИАНТОВАЯ ЛИГА» ДЛЯ НАС НЕ ЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО
— Это хорошо, что состав в Шанхае будет настолько представительным?
— За что боролись, на то и напоролись. Сейчас началась «возня» с билетами, визами и прочим, что обычно сильно напрягает. Но сейчас я понимаю — так это именно то, чего мы и хотели. Что касается ребят, то меня поражает, что они всегда начинают бежать по лучшим секундам уже в мае. Вышли — и сразу «дают». Смотришь на другие дисциплины — далеко не везде так. Зачастую лидеры сначала раскачиваются, постепенно начинают набирать обороты. Почему у нас в барьерах такого нет?! На первом же старте — 13 с копейками. Приезжаешь в Юджин (там этап «Бриллиантовой лиги» традиционно проходит в конце мая или начале июня. — Прим. «СЭ») — там уже и 13 меняют. Причем как будто бы не напрягаясь! Разумеется, не хочется ударить в грязь лицом на фоне таких результатов. И, надо сказать, мы прикладываем для этого
—
— Скорее второе. Конкретных задач не стоит. Хотя можно сравнивать свои результаты с предыдущими сезонами.
— Правда, что если бы не вышло с Шанхаем, вы бы в эти даты бежали в Барнауле?
—
ПЕРЕСТАЛ СИЛЬНО ПЕРЕЖИВАТЬ. РАЗВЕ ЭТО ПОМОЖЕТ?
— Раньше вы ездили на «Бриллиантовую лигу» и, если откровенно, никому, кроме любителей легкой атлетики, не было до этого дела. Сейчас за вашим выступлением будет следить гораздо больше людей, чем обычно, вы это понимаете?
— Даже не задумывался. Вот зачем вы сказали? Хотя к «Бриллиантовой лиги», думаю,
—
— Кажется, понимаю, о чем вы говорите. Некоторые мои знакомые, далекие от легкой атлетики, уже начинают интересоваться: «А что у тебя теперь? А когда? Почему у нас в барьерах такого нет?! Так, стоп. Вы хотите навесить на меня еще больше ответственности? Вот позвонили, «нагрузили»… Придется теперь бежать еще быстрее,
— Продолжая параллели с Шараповой, скажу вам по секрету, что
— Я всегда готов выслушать конструктивную критику. А любителей болтать, которые совсем не в теме, всегда полно. Причем по любому поводу. И к этому я, конечно, готов.
— Вы уже упомянули, что новость о получении статуса нейтрального атлета восприняли спокойно. Тоже самая говорила Мария Ласицкене. Но почему так? Где же радость?
— Говоря за себя, могу сказать, что очень ждал допуска на Олимпийские игры. Когда получили последнее «нет» — я немного от всего эмоционально отстранился. Просто тренировался, плыл по течению. От нас уже ничего не зависело, и смысла переживать не было. Наверное, это некая защитная реакция организма на то, чтобы не реагировать остро на болезненные и неприятные вещи. При этом притупилась радость и от позитивных вещей.
— Вспомнился фильм про советского разведчика Рудольфа Абеля «Шпионский мост».
— Который попадал в сложные ситуации, и абсолютно не нервничал, а когда у него спрашивали: «Почему»? — он отвечал: «А разве это поможет»? Да, вот
— Удивило, когда люди, включая довольно известных, не вникая в суть происходящего, начали критиковать вас за готовность выступать под нейтральным флагом?
— Ничуть. У нас такое происходит постоянно и по любому поводу. Возникла новость, прошел «хайп», все поорали. А когда прошел
МЕНЯ СРАВНИВАЮТ С ПЛЮЩЕНКО
— Как человек, который в курсе всех подводных течений, и изнутри видит, что происходит в нашей легкой атлетике, скажите: эти 1,5 года отстранения сильно отбросили развитие вида спорта в стране?
— Давайте сразу определимся про подводные течения — тут я вообще не в курсе. Я в эти ваши подковерные штуки не играю. Только тренируюсь. Но, могу сказать, что на мой субъективный взгляд, стагнация присутствует. Правда, это касается высшего эшелона — взрослых профессиональных спортсменов, нацеленных на международную арену. А ведь есть огромный пласт легкоатлетов, которые ограничиваются выступлением на чемпионате России. И еще более внушительный пласт молодых спортсменов, которые только набирают обороты. Далеко не все они метят на международные соревнования. И вот для этих людей по большому счету ничего не изменилось.
А вот относительно взрослой сборной
— Скоро ветераном себя будете чувствовать.
— Да не говорите! Жизнь идет.
— Но вам еще выступать и выступать.
— Есть такой журналист и комментатор Алексей Васильев. Он сильно хочет сравнить меня с Евгением Плющенко, которого Алекей Ягудин обыграл на Олимпийских играх-2002.
— Вам нравится такое сравнение?
— Я не совсем с ним согласен. Мне кажется, что даже если бы я
— Неплохая идея.
— Да, тогда точно надо попробовать!
ЕСЛИ ШАХМАТЫ — СПОРТ, ТО КИБЕРСПОРТ — ТОЖЕ
— Из вашего поста в Фейсбуке можно сделать вывод, что вы следили за чемпионатом мира по биатлону?
— Краем глаза. Главное впечатление такое — нас душат, а мы все равно выплываем, выкарабкиваемся и выцарапываем
— В Шанхай приедете, проведете лекцию на эту тему.
— Ага, скажу: «Ребята, давайте жить дружно». Да там скорее все петиции за отстранение друг друга подпишут.
— Все хотел у вас поинтересоваться по поводу любимого вами киберспорта. Его же недавно признали официальным видом спорта. Как человек, который любит поиграть, но в тоже время и о спорте знает не понаслышке, скажите, что вы об этом думаете?
— Когда к ним придет ВАДА, я буду очень рад (смеется)! Вот вы шутите, а у вас на сайте уже появился раздел киберспорта.
— Раздел будущего.
— Согласен. Но фанаты киберспорта в традиционные спортивные медиа заходят редко. У них все вообще отлично. Им, мне кажется, и на телевидение выходить не обязательно. С монетизацией в интернете у них все в порядке. Что же касается вашего вопроса, то если шахматы — спорт, то уж почему киберспорту не быть им?
— Согласны с тем, что если киберспорт включат в олимпийскую программу, то обычный со временем уйдет на задворки?
— Нет, вряд ли. Думаю, обычный спорт никогда там не окажется.
— Тогда давайте на нем и закончим. При каких критериях этот сезон будет считаться для вас успешным?
— В случае победы на чемпионате мира. У нас официальные соревнования всегда в приоритете, главная цель. Хотелось бы, конечно, и в результате прибавить.
— Но это в качестве приятного бонуса?
— Нет, это тоже задача. Просто с более низким приоритетом.
Сергей ШУБЕНКОВ, родился 4 октября 1990 года в Барнауле
Занимается барьерным бегом с 12 лет
Чемпион мира (2015 года), чемпион Европы (2012, 2014) в беге на 110 метров с барьерами
Рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами (12,98 сек).
Чемпион Европы в помещении (2013) в беге на 60 м с барьерами
Единственный атлет в истории отечественной мужской легкой атлетики, выигравший медали летнего чемпионата мира в барьерном спринте.
КАЛЕНДАРЬ «БРИЛЛИАНТОВОЙ ЛИГИ"-2017:
5 мая — Доха (Катар)
13 мая — Шанхай (Китай)
27 мая — Юджин (США)
8 июня — Рим (Италия)
15 июня — Осло (Норвегия)
18 июня — Стокгольм (Швеция)
1 июля — Париж (Франция)
6 июля — Лозанна (Швейцария)
9 июля — Лондон (Великобритания)
16 июля — Рабат (Марокко)
21 июля —
20 августа — Бирмингем (Великобритания)
24 августа — Цюрих (Швейцария)
1 сентября — Брюссель (Бельгия).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter