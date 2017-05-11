Николай Нижник и Виктория Калюжная признаны лучшими легкоатлеты апреля в Украине

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И у мужчин, и у женщин члены Совета ФЛАУ, журналисты и болельщики отдали предпочтение победителям чемпионата Украины в бегу на 10000 метров, который проходил 30 апреля в Черкассах. Среди мужчин лучшим был признан Николай Нижник, среди женщин — Виктория Калюжная.

Опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.