Паркин: Решение о неучастии россиян на этапе Diamond League в Лондоне предвзятое

В понедельник менеджер чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене (Кучиной) Ольга Назарова сообщила «Р-Спорт», что совет директоров этапа Бриллиантовой лиги в Лондоне решил не приглашать россиян. Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила 12 российских легкоатлетов к международным соревнованиям под нейтральным флагом.

«Есть правила IAAF, есть правила допуска, все остальное — это прерогатива организаторов. Но если IAAF дала разрешение, значит, они уверены в этих спортсменах. И мне кажется, что это решение организаторов предвзятое, — сказал Паркин по телефону. — При этом наших двух ходоков (Яну Смердову и Сергея Широбокова) допустили до Кубка Европы (21 мая в Чехии). Сегодня мы утвердили им нейтральную форму, отправили в IAAF для согласования. Что касается того, чтобы и тренеры (официально) ездили вместе со спортсменами — решения нет, но мы на этом настаиваем».

Ранее совет Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) поддержал рекомендации проектной группы по изменениям в определении и ратификации европейских и мировых рекордов. Согласно предложенным рекомендациям, предлагалось в дальнейшем рассматривать только те рекорды, которые были установлены на ограниченном наборе соревнований высшего уровня.

Также рекорды будут аннулироваться, если спортсмен будет пойман на серьезном нарушении правил (например, на приеме допинга). Рекорд будет отменен, даже если нет доказательств, что злоупотребление повлияло на достижение. Рекомендации будут рассмотрены на заседании совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в августе. «Если коротко говорить, то все это неоднозначно. Нужно понять это все сначала», — отреагировал Паркин на подобные инициативы.

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Паркин рассказал, что встреча с рабочей группой IAAF состоится 13 июня в Москве. «На эту дату берут билеты и бронируют гостиницу. Конкретно кто приедет, мы не знаем пока. Все вопросы будем обсуждать на этой встрече, мы не ждем каких-то письменных ответов. Необходимо обсуждать более детально при личной встрече», — добавил он.

«Сейчас мы ожидаем допуск других спортсменов. Нам надо это решать в ближайшее время, ведь старты идут. Мы рассчитываем, что решения по допуску спортсменов будут до встречи (с рабочей группой IAAF)», — сказал Паркин.