Слушания в CAS по делу легкоатлетки Чичеровой пройдут 30—31 мая

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6 октября 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о лишении Чичеровой бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине, так как после перепроверки допинг-пробы у россиянки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Позднее Чичерова подала апелляцию в CAS на решение МОК.

Чичерова — олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне, обладательница золотой медали чемпионата мира 2011 года в южнокорейском Тэгу.