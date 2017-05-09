Слушания в CAS по делу легкоатлетки Чичеровой пройдут 30—31 мая
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Слушания по делу олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Анны Чичеровой пройдут в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне 30 или 31 мая. Об этом сообщается на сайте CAS.
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6 октября 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о лишении Чичеровой бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине, так как после перепроверки
Чичерова — олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне, обладательница золотой медали чемпионата мира 2011 года в южнокорейском Тэгу.
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