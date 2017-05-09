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9 мая 2017, 18:12 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Слушания в CAS по делу легкоатлетки Чичеровой пройдут 30—31 мая

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Слушания по делу олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Анны Чичеровой пройдут в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне 30 или 31 мая. Об этом сообщается на сайте CAS.

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6 октября 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о лишении Чичеровой бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине, так как после перепроверки допинг-пробы у россиянки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Позднее Чичерова подала апелляцию в CAS на решение МОК.

Чичерова — олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне, обладательница золотой медали чемпионата мира 2011 года в южнокорейском Тэгу.
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Главу Европейской легкоатлетической ассоциации обвинили в подмене допинг-проб в 80-х годах

Главу Европейской легкоатлетической ассоциации обвинили в подмене допинг-проб в 80-х годах

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Действующий президент Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) норвежец Свейн Арне Хансен подменял допинг-пробы в 1980-х годах, когда работал в оргкомитете Бислеттских игр (ежегодных международных легкоатлетических соревнований, проходящих в Осло). Первым об этом в интервью газете Aftonbladet заявил трехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира 1987 года в прыжках в высоту швед Патрик Шёберг.
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