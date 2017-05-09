Организаторы двух этапов «Бриллиантовой лиги» подтвердили участие Сидоровой в стартах

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Сидорова входит в число тех российских легкоатлетов, которые уже сейчас могут принимать участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Летний сезон победительница летнего первенства Европы 2014 года начнет выступлением на командном чемпионате России, который пройдет с 25 по 26 мая в Сочи. Затем спортсменка примет участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме (8 июня).

«Нам уже принципиально подтверждены этапы в Стокгольме и Осло, — заметил Воронков. — Сейчас я обговариваю финансовые условия участия спортсменки в этих стартах».

Этап «Бриллиантовой лиги» в Осло пройдет 15 июня, в Стокгольме — 18 июня.

В активе Сидоровой есть также золото зимнего чемпионата Европы — 2015 в Праге и две медали высшего достоинства командных первенств Европы.