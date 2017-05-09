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9 мая 2017, 10:50 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Чемпион мира легкоатлет Шубенков с портретом деда прошел в составе «Бессмертного полка»

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков принял участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла в Барнауле. Спортсмен шел в праздничной колонне с портретом своего деда, который год сражался с немецко-фашистскими оккупантами в составе партизанского отряда.

Спортсмен прошел в составе праздничной колонны в Барнауле. Увеличить
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«В 1941 году моему деду было 14 лет, — написал Шубенков в своей странице “Вконтакте”. — Когда началась война, его отец пропал без вести в первые месяцы, а сам он ушел в партизанский отряд и лишь спустя год был эвакуирован с заводом в Барнаул. Дед не любил рассказывать об этих временах, все “военные истории” из него приходилось буквально вытаскивать — молчал, как партизан».

Шубенков является одним из лидеров сборной России по легкой атлетике. В начале апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила этому спортсмену выступать на международных соревнованиях в качестве нейтрального атлета на время, пока Всероссийская федерация легкой атлетики лишена членства в IAAF.
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