Совдир этапа Бриллиантовой лиги в Лондоне не пригласит легкоатлетов РФ в 2017 году
МОСКВА, 8 мая —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Совет директоров этапа Бриллиантовой лиги в Лондоне принял решение не приглашать в 2017 году на соревнования российских легкоатлетов, сообщила агентству «Р-Спорт» менеджер чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене (Кучиной) Ольга Назарова.
Этап Бриллиантовой лиги в Лондоне пройдет 9 июля. Ласицкене в апреле получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее спортсменка получила приглашение от организаторов этапов Бриллиантовой лиги в Юджине, Риме и Стокгольме.
«Совет директоров турнира объявил, что было принято решение в этом году россиян не приглашать. Это одно из условий IAAF, что последнее слово в данном вопросе всегда остаётся за организаторами, так что мы достаточно спокойно на это реагируем. Огорчает лишь то, что в данном случае речь идёт не об уровне спортсмена, а о других — неспортивных вещах», — сказала Назарова по телефону.
«К тому же в Лондоне через месяц после этапа Бриллиантовой лиги пройдёт чемпионат мира, где Маша будет защищать свой титул. Так что столица такого крупного турнира и родина президента IAAF Себастьяна Коу могла бы быть более дружелюбна. Но опять же, это их дело. Правда, спорт
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
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