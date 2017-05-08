Совдир этапа Бриллиантовой лиги в Лондоне не пригласит легкоатлетов РФ в 2017 году

Этап Бриллиантовой лиги в Лондоне пройдет 9 июля. Ласицкене в апреле получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее спортсменка получила приглашение от организаторов этапов Бриллиантовой лиги в Юджине, Риме и Стокгольме.

«Совет директоров турнира объявил, что было принято решение в этом году россиян не приглашать. Это одно из условий IAAF, что последнее слово в данном вопросе всегда остаётся за организаторами, так что мы достаточно спокойно на это реагируем. Огорчает лишь то, что в данном случае речь идёт не об уровне спортсмена, а о других — неспортивных вещах», — сказала Назарова по телефону.

«К тому же в Лондоне через месяц после этапа Бриллиантовой лиги пройдёт чемпионат мира, где Маша будет защищать свой титул. Так что столица такого крупного турнира и родина президента IAAF Себастьяна Коу могла бы быть более дружелюбна. Но опять же, это их дело. Правда, спорт все-таки должен оставаться спортом. Ничего, мы вернёмся в Лондон в августе. Время всех расставит по местам», — добавила собеседница агентства.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.