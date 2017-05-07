Марафон за два часа? Не раньше 2075 года

В субботу, 6 мая, на автодроме Формулы-1 в Монце компания Nike провела смелый эксперимент и решила искусственным образом сконструировать самый быстрый марафонский забег в истории человечества. Для этого была выбрана лучшая трасса — трек Монцы с идеальным асфальтом и оптимальной для бега температурой 10−12 градусов, лучшие марафонцы мира — Элиуд Кипчоге, Лелиса Десиса и Зерсенай Тадесе и сильнейшие пейсмейкеры, которые постоянно сменяли друг друга и могли на протяжении всей дистанции поддерживать запредельный темп.

Понятно, что в этом представлении под названием Breaking2 (речь идёт о преодолении человеческих возможностей) спортивная составляющая отсутствовала напрочь и это было чистой воды шоу и эксперимент, но результат превзошёл все ожидания, хоть Кипчоге и не хватило совсем немного, чтобы выбежать из двух часов. Возможно, ему бы удалось и большее, если бы это не было чистой воды экспериментом и эта попытка стала бы не первой в карьере в таких условиях. Впрочем, всё ещё впереди.

Накануне забега мало кто из специалистов в принципе верил в такую возможность. Пола Рэдклифф и её личный физиолог Энди Джонс, известный учёный, автор книг и обозреватель циплических видов спорта Алекс Хатчинсон и многие другие в самых оптимистичных прогнозах указывали время от 2:00.59 до 2:01.59, а многие сошлись во мнении, что результат быстрее двух часов лежит пока за гранью человеческих возможностей и преодолеть его удастся не раньше 2075 года. Единственное, в чём сходились почти единогласно, — что официальный мировой рекорд 2:02.57, принадлежащий Деннису Киметто, будет побит, но всё равно не будет ратифицирован.

Что это было?

Хотя изначально на рекордный результат претендовали три сильнейших бегуна, сразу стало понятно, что основная ставка будет сделана на лучшего марафонца прямо сейчас — олимпийского чемпиона Рио Элиуда Кипчоге. Кениец комфортно держался за спинами пейсмейкеров и три четверти дистанции уверенно выдерживал двухчасовой график. Вдобавок ко всем удобствам он получал неограниченное питание на трассе и постоянно был в курсе своего графика. Ещё на отметке 30 км он проигрывал двухчасовому графику всего одну секунду.

Однако последние несколько кругов протяжённостью 2,4 км Кипчоге преодолел чуть хуже, из-за чего результат получился феноменальным, но не ошеломляющим. Эксперты связывают это как с небольшим потеплением, так и с тем, что забег завершался при пасмурной погоде. Возможно, и сам Кипчоге не до конца осознавал способности своего организма в идеальных условиях и, оказавшись в одиночестве без пейсмейкеров, на финише не смог реализовать себя до конца. Результаты этого смелого эксперимента ещё долго предстоит осмысливать и анализировать, а вы можете запастись терпением и посмотреть, как это было.

Будущее за шоу-забегами

Судя по тому резонансу, который создал этот забег, на этом эксперименты по исследованию возможностей человеческой выносливости продолжатся. Вслед за Breaking2 будут обязательно Breaking3, Breaking4 и т. д. И не беда, что эти рекорды не получат должного признания. Со временем такие забеги без искусственных ограничений станут отдельной дисциплиной, а высшие достижения будут фиксироваться так же, как рекорды в часовой велогонке. Никого ведь не волнует, что это происходит на треке и претендент на самом деле ни с кем не соревнуется.

Проблема лишь в том, что подготовка к марафонскому забегу в идеальной форме требует много времени, гонка на износ отнимает массу сил и идёт в ущерб остальным соревнованиям. Поэтому количество таких попыток очень ограничено. Впрочем, даже одного раза в год или в два года было бы достаточно, чтобы понять, куда движется марафонский мир. Мы устроены так, что достижения сверхлюдей подчас интереснее настоящих соревнований со спортивной борьбой и интригой. Каждому хочется узнать, где та грань, за которую нога человека уже никогда не сможет ступить, и почувствовать некоторую причастность к этому достижению — нет, не Кипчоге, всего человечества. Вчера мы узнали, что за два часа человек способен пробежать 42,195 км, что не каждый из нас сможет проехать на велосипеде.