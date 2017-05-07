Главу Европейской легкоатлетической ассоциации обвинили в подмене допинг-проб в 80-х годах

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По его словам, Хансен просил «чистых» атлетов сдать пробу мочи за коллег, принимавших запрещенные препараты. «Мы, как он знает, получали деньги за допинг-тесты. Ему есть, что рассказать», — утверждает Шёберг, который по его словам, получал за сдачу пробы мочи от $500 до $1000.

В ответ 71-летний норвежский функционер пригрозил Шёбергу судом, если тот не откажется от своих слов. «Это какая-то фантастика, я никогда никому не платил за допинг- пробы, — отметил он в интервью Sveriges radio. — Мы никогда не пытались скрыть положительные пробы и всегда работали на благо “чистого” спорта. Приведите хотя бы какие-то доказательства этих обвинений».

В то же время бывшая пресс-атташе Бислеттских игр Анне- Лизе Хаммер, которая работала с Хансеном, подтвердила слова Шёберга. «Я слышала, как Хансен сказал, что подменял пробы мочи спортсменов, попавших в беду», — сказала она. Хаммер не смогла вспомнить, где и когда Хансен говорил об этом, но уверена, что это было до 1985 года, когда он стал директором Бислеттских игр (в 20-м веке являлись этапом Гран-при Международной ассоциации легкоатлетических федераций, позднее вошли в престижную серию коммерческих соревнований Золотая лига/ Бриллиантовая лига).

Чемпионка мира 1987 года в беге на 10 000 м и многократная победительница Лондонского марафона норвежка Ингрид Кристиансен выступила в поддержку шведского спорстмена. «Я могу лишь подтвердить обвинения Шёберга, — сказала она изданию VG. — Довольно удивительно, что Хансен является президентом ЕАА».

Хансен на протяжении 12 лет руководил Норвежской федерацией легкой атлетики, а в 2015 году возглавил Европейскую легкоатлетическую ассоциацию. Он является ярым сторонником введения пожизненной дисквалификации за допинг. В начале мая совет EAA принял рекомендации специальной проектной группы по отмене рекордов, установленных уличенными в нарушении антидопинговых правил спортсменами.