Главу Европейской легкоатлетической ассоциации обвинили в подмене допинг-проб в 80-х годах
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Действующий президент Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) норвежец Свейн Арне Хансен подменял
допинг-пробы в 1980-х годах, когда работал в оргкомитете Бислеттских игр (ежегодных международных легкоатлетических соревнований, проходящих в Осло). Первым об этом в интервью газете Aftonbladet заявил трехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира 1987 года в прыжках в высоту швед Патрик Шёберг.
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По его словам, Хансен просил «чистых» атлетов сдать пробу мочи за коллег, принимавших запрещенные препараты. «Мы, как он знает, получали деньги за
В ответ 71-летний норвежский функционер пригрозил Шёбергу судом, если тот не откажется от своих слов. «Это
В то же время бывшая
Чемпионка мира 1987 года в беге на 10 000 м и многократная победительница Лондонского марафона норвежка Ингрид Кристиансен выступила в поддержку шведского спорстмена. «Я могу лишь подтвердить обвинения Шёберга, — сказала она изданию VG. — Довольно удивительно, что Хансен является президентом ЕАА».
Хансен на протяжении 12 лет руководил Норвежской федерацией легкой атлетики, а в 2015 году возглавил Европейскую легкоатлетическую ассоциацию. Он является ярым сторонником введения пожизненной дисквалификации за допинг. В начале мая совет EAA принял рекомендации специальной проектной группы по отмене рекордов, установленных уличенными в нарушении антидопинговых правил спортсменами.
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