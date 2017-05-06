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6 мая 2017, 23:54 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Сидорова стартует в «Бриллиантовой лиге» в Риме, Клишина — в Юджине и Осло

В этом сезоне на этапах «Бриллиантовой лиги» из россиян смогут выступить лишь спортсмены, допущенные до международных стартов IAAF, и только в нейтральном статусе.

Уже 13 мая на этапе Лиги в Шанхае выступит чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков (110 метров с барьерами), также подтверждено участие Сергея на соревнованиях в Юджине (27 мая), Риме (8 июня) и Париже (1 июля), сообщает пресс-служба ВФЛА.

В американском Юджине начнут международный летний сезон прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) и прыгунья в длину Дарья Клишина. Дарья также выступит на этапе в Осло 15 июня.

В Риме (8 июня) будет выступать чемпионка Европы в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. Ждёт подтверждения участия на этапе в Осло прыгунья с шестом Ольга Муллина.
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Новости Легкой атлетики

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Чемпионка Европы 2014 года в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова выступит 8 июня на этапе Бриллиантовой лиги в Риме, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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