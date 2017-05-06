Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме

В настоящий момент 12 российских легкоатлетов, в том числе Сидорова, имеют разрешения IAAF выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Также сообщается, что подтверждения своего участия на этапе в Осло (15 июня) прыгунья с шестом Ольга Муллина.