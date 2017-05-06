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6 мая 2017, 23:27 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Чемпионка Европы 2014 года в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова выступит 8 июня на этапе Бриллиантовой лиги в Риме, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В настоящий момент 12 российских легкоатлетов, в том числе Сидорова, имеют разрешения IAAF выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Также сообщается, что подтверждения своего участия на этапе в Осло (15 июня) прыгунья с шестом Ольга Муллина.
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