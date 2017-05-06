Первый этап летнего Гран-при ВФЛА пройдет 25—26 мая в Сочи
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Первый этап летнего Гран-при Всероссийской федерации легкой-атлетики (ВФЛА) пройдет 25—26 мая в Сочи, согласно расписанию, опубликованному на официальном сайте организации.
Летний
Полностью расписание выглядит следующим образом:
второй этап — всероссийские соревнования (10 июня в Ерино),
третий этап — всероссийские соревнования «Мемориал Евстратова» (Жуковский, 16 июня),
четвертый этап — чемпионат Московской области (Жуковский,
пятый этап — всероссийские соревнования «Мемориал Знаменских» (Жуковский,
шестой этап — всероссийские соревнования памяти Георгия Нечеухина (Челябинск, 7 июля).
Финалом
Согласно регламенту, по итогам
Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях за систематические нарушения антидопинговых правил. Совет IAAF последовал рекомендации и проголосовал за лишение ВФЛА членства в организации и отстранение российских легкоатлетов.
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