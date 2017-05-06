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6 мая 2017, 18:19 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Первый этап летнего Гран-при ВФЛА пройдет 25—26 мая в Сочи

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Первый этап летнего Гран-при Всероссийской федерации легкой-атлетики (ВФЛА) пройдет 25—26 мая в Сочи, согласно расписанию, опубликованному на официальном сайте организации.

Летний Гран-при будет состоять из шести этапов, первый из которых пройдет 25—26 мая в Сочи в рамках командного чемпионата России.

Полностью расписание выглядит следующим образом:

второй этап — всероссийские соревнования (10 июня в Ерино),

третий этап — всероссийские соревнования «Мемориал Евстратова» (Жуковский, 16 июня),

четвертый этап — чемпионат Московской области (Жуковский, 24—25 июня),

пятый этап — всероссийские соревнования «Мемориал Знаменских» (Жуковский, 1—2 июля),

шестой этап — всероссийские соревнования памяти Георгия Нечеухина (Челябинск, 7 июля).

Финалом Гран-при станет Кубок России, который пройдет 14—15 июля в Ерино.

Согласно регламенту, по итогам Гран-при победители каждой из 17 дисциплин получат призовые в размере 70 тысяч рублей. На отдельных этапах победителям в данных дисциплинах могут выплачиваться дополнительные призовые. Кроме того, пять спортсменов, показавших абсолютно лучшие результаты, получат бонусы в размере от 30 до 300 тысяч рублей.

Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях за систематические нарушения антидопинговых правил. Совет IAAF последовал рекомендации и проголосовал за лишение ВФЛА членства в организации и отстранение российских легкоатлетов.
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