Африканский бегун побил мировой рекорд в марафоне

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Забег в рамках проекта Breaking2 проходил на трассе «Формулы-1» в итальянской Монце. Кипчоге бежал в компании Зерсеная Тадесе (Эритрея) и Лелиса Десиса (Эфиопия). Они продемонстрировали результаты 2 часа 6 минут 52 секунды и 2 часа 14 минут 10 секунд соответственно.

Главной цели проекта (выбежать из двух часов) спортсмены не добились. Однако Кипчоге сумел на 2,5 минуты улучшить предыдущий мировой рекорд в марафоне, установленный кенийцем Деннис Киметто в Берлине в 2014 году.

Достижение Кипчоге не будет официально зарегистрировано, так как забег не был частью официальных соревнований.