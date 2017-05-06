Дубицкая завоевала бронзу на этапе «Бриллиантовой лиги»
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алена Дубицкая завоевала бронзовую награду в толкании ядра на первом этапе «Бриллиантовой лиги», который прошел в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В своей лучшей попытке белоруска показала результат 18 м 90 см. Всего девять сантиметров она уступила венгерке Аните Мартон, которая толкнула ядро на 18 м 99 см и поднялась на вторую строку пьедестала почета.
Победителем турнира стала Мишель Картер из США — 19 м 32 см. Другая белоруска Юлия Леонтюк, также принимавшая участие в соревнованиях в Дохе, заняла четвертое место — 18 м 22 см.
Второй этап престижного коммерческого турнира состоится 13 мая в Шанхае. «Бриллиантовая лига» является одним из самых престижных турниров и состоит в нынешнем году из 12 этапов, по итогам которых запланировано 2 финала — в Цюрихе (24 августа) и Брюсселе (1 сентября).
Главным стартом для белорусских легкоатлетов станет чемпионат мира, который с 4 по 13 августа примет Лондон.
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