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https://sport.mail.ru/news/athletics/29661698/
6 мая 2017, 0:49 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Ассоциация олимпийцев выступила против пересмотра рекордов в лёгкой атлетике

Президент Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA) Жоэль Бузу выступил против возможного пересмотра рекордов в лёгкой атлетике.

«Всемирная ассоциация олимпийцев считает, что к спортсменам необходимо относиться как к невиновным до тех пор, пока не будет доказано обратное. Поэтому мы ставим под сомнение рекомендации Европейской ассоциации лёгкой атлетики обнулить мировые и европейские рекорды спортсменов, которые не соответствуют их критериям. Эти критерии очень широкие, поэтому могут затронуть многих чистых спортсменов, которые незаслуженно могут лишиться своих рекордов», — приводит слова Бузу Inside the Games.
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