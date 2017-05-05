Копьеметатель Рёлер победил на этапе Бриллиантовой лиги со 2-м результатом в истории

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро метнул снаряд на 93,90 м, побив рекорд Бриллиантовой лиги и установив лучший результат сезона в мире. Результат Рёлера — второй в современной истории метания копья, он уступает только мировому рекорду 1996 года трехкратного олимпийского чемпиона чеха Яна Железны (98,48 м). Второе место занял другой представитель Германии Йоханнес Феттер (89,68 м), третьим — чех Якуб Вадлейх (87,91 м).

В прыжке в высоту у мужчин катарец Мутаз Эсса Баршим победил с лучшим результатом сезона — 2,36 м. Второе место занял британец Роберт Грабарз (2,31 м), третьим — Дональд Томас (Багамские Острова, 2,29 м). В тройном прыжке победил американец Кристиан Тейлор (17,25 м), второе место занял другой представитель США Омар Крэддок (17,08 м), третье — Алексис Копельо из Азербайджана, ранее представлявший Кубу (16,81 м).

В беге на 400 метров победил Стивен Гардинер (Багамские Острова, 44,60 секунды), второе и третье места заняли американцы Лашон Мерритт (44,78 секунды) и Тони Маккей (44,92 секунды). В беге на 1500 м пьедестал заняли кенийцы Элайджа Манангои (3 минуты 31,90 секунды), Силас Киплагат (3 минуты 32,23 секунды) и Бетвелл Бирген (3 минуты 32,27 секунды). На 100-метровке победил южноафриканец Акани Симбине (9,99 секунды), вторым стал Асафа Пауэлл (Ямайка, 10,08 секунды), третьим — катарец Феми Огуноде (10,13 секунды). На дистанции 3000 м с лучшим результатом сезона победил кениец Рональд Квемои (7 минут 28,73 секунды), вторым стал американец Пол Челимо (7 минут 31,57 секунды), третьим — Йомиф Кеджелча (Эфиопия, 7 минут 32,27 секунды).

У женщин в толкании ядра победила американка Мишель Картер (19,32 м), второй стала венгерка Анита Мартон (18,99 м), третьей — белоруска Алена Дубицкая (18,90 м). В прыжках с шестом победила Екатерини Стефаниди (Греция, 4,80 м), второе место заняла американка Сэнди Моррис (4,75 м), третье — кубинка Ярислей Сильва (4,65).

В беге на 800 м с лучшим результатом сезона победила Кастер Семеня (ЮАР, 1 минута 56,61 секунды), второй и третьей стали кенийки Маргарет Вамбуи (1 минута 57,03 секунды) и Юнис Сум (1 минута 58,76 секунды). На 200-метровке победила Элейн Томпсон (Ямайка, 22,19 секунды), второй стала Дафна Схипперс (Нидерланды, 22,45 секунды), третьей — Мари-Жозе Та Лу (Кот-Д’Ивуар, 22,77 секунды).

В беге на 100 м с барьерами победила Кендра Харрисон (США, 12,59 секунды), второй стала Синди Роледер (Германия, 12,90 секунды), третьей — Шарика Нелвис (США, 12,91 секунды). В беге на 3000 м с препятствиями с лучшим результатом сезона победила кенийка Хивин Джепкемои (9 минут 00,12 секунды), второй стала ее соотечественница Беатрис Чепкоеч (9 минут 01,57 секунды), третьей — Рут Джебет из Бахрейна (9 минут 1,99 секунды).