Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29658851/
5 мая 2017, 17:54 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Болт: Если начну играть в футбол, хочу быть в числе 50 лучших игроков в мире

Один из самых титулованных бегунов в истории спорта ямайский олимпиец Усэйн Болт в интервью французскому изданию So Foot рассказал, что, если бы стал футболистом, ставил бы перед собой высокие цели, а также заявил о готовности начать карьеру игрока во французской Лиге 2.

«Если я начну играть в футбол, мои амбиции — быть в числе 50 лучших игроков в мире. Я хочу быть нападающим, который забивает не менее 20 голов на сезон.

Играть в Лиге 2? Почему бы и нет! Я бы сделал это, если бы мне нужно было зарекомендовать себя. Надо же где-то начинать, — заявил 30-летний Болт.

Ранее девятикратный олимпийский чемпион заявлял о желании сыграть за «Манчестер Юнайтед», болельщиком которого он является.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

МОК объяснил отказ от расследования проб ямайских бегунов малым уровнем кленбутерола

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил остановку расследования в отношении ямайских спринтеров и их положительных допинг-проб с Олимпиады-2008, перепроверенных в 2016 году, минимальным содержанием запрещенного вещества кленбутерола, сообщает портал insidethegames со ссылкой на релиз МОК.
Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов