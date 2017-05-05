Новый сезон легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» открывается в Катаре
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Первый этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике пройдет в пятницу в столице Катара Дохе. Серия из 14 этапов является главным коммерческим соревнованием легкоатлетического сезона.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В нынешней «Бриллиантовой лиге» на некоторых турнирах под нейтральным флагом выступят российские спортсмены, допущенные до международных стартов Международной федерацией легкой атлетики (IAAF). В их числе — чемпионы мира 2015 года Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), который стартует через неделю в китайском Шанхае, и прыгунья в высоту Мария
Лидер российской сборной Шубенков также выступит в Юджине, Риме (8 июня) и пригороде Парижа
«Бриллиантовая лига» в нынешнем сезоне пройдет в восьмой раз и вновь будет состоять из 14 этапов. В календаре запланированы турниры в Дохе (5 мая), Шанхае (13 мая), Юджине (27 мая), Риме (8 июня), Осло (15 июня), Стокгольме (18 июня), французском
Изменения в формуле
Перед нынешним сезоном формула «Бриллиантовой лиги» претерпела серьезные изменения. За победу на этапе спортсмен теперь получает восемь зачетных очков, за второе место — семь, и так далее до восьмого места, за которое полагается один балл (ранее победитель получал 10 баллов, но в зачет шли первые шесть результатов). По итогам сезона в зависимости от вида программы определяются от семи до 12 участников финалов в Цюрихе или Брюсселе, победители которых и станут лауреатами сезона.
Первая «Бриллиантовая лига» состоялась в 2010 году, заменив существовавшую ранее «Золотую лигу», этапы которой проводились лишь в Европе. В разные годы победителями «бриллиантовой гонки» становились многие звезды легкой атлетики, включая двух российских спортсменов. В 2010 году равных в прыжках в высоту не оказалось Ивану Ухову, а в 2012 году в прыжках в длину победила Елена Соколова. Рекордсменом по количеству титулов является француз Рено Лавиллени, который побеждал в прыжках с шестом семь предыдущих лет.
Решение о приглашении российских спортсменов принимают организаторы этапов «Бриллиантовой лиги». Под нейтральным флагом они могут выступить и на главном старте сезона — чемпионате мира, который пройдет в августе в Лондоне, для чего необходимо выполнить нормативы. При этом действующие чемпионы мира Шубенков и Кучина освобождены от выполнения нормативов.
Помимо Шубенкова, Кучиной и Клишиной, разрешение выступать в нынешнем сезоне получили и другие российские легкоатлеты, однако они либо пока не получали приглашений от организаторов турниров «Бриллиантовой лиги», либо планируют начать сезон позднее или выступать на менее значимых турнирах. А такой вид легкой атлетики, как спортивная ходьба, в программу «Бриллиантовой лиги» не входит. Здесь ближайший крупный турнир пройдет 21 мая в чешских Подебрадах — Кубок Европы, где намерены выступить Яна Смердова и Сергей Широбоков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter