Европа готова обнулить все рекорды

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Разговоры о том, что фиксацию рекордов в легкой атлетике нужно начать с нуля, идут, на самом деле, давно. Слишком уж одиозны некоторые из достижений, установленные в 1980-е годы, в том числе, и спортсменами из бывшей ГДР. Но до сих пор дальше идеи дело не шло. И вот Европейская ассоциация легкой атлетики впервые предложила реальное решение, как переписать рекордные табели.

РЕКОРДЫ ОТМЕНЯТ, НО РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТАНУТСЯ

Рабочая группа из семи человек во главе с председателем оргкомитета чемпионата мира-2017 в Лондоне Пьерсом о'Каллаханом подготовила подробный проект для новой фиксации рекордов. Проект был принят на очередном заседании Совета ЕАА и получил поддержку со стороны президента федерации Свена Арне Хансена.

Характерно, что эпиграфом к этому документу поставлена цитата английского поэта Джона Лидгейта: «Можно все время нравиться некоторым людям, можно некоторое время нравиться всем людям, но невозможно нравиться всем людям все время». Тем самым, авторы проекта как бы дают ответ всем противникам, которые появились практически сразу после его публикации.

Итак, что же предлагает Рабочая группа, и как теперь будут фиксироваться новые рекорды Европы? Выдержки из подготовленного проекта гласят следующее:

— Европейские и мировые рекорды высшего уровня могут устанавливаться лишь на ограниченном наборе соревнований высшего уровня, где ИААФ или региональные ассоциации могут иметь полное доверие к судьям соревнований, а также к системам учета времени и измерения дистанции;.

— Рекорды высшего уровня могут устанавливаться спортсменами, которые прошли установленный̆ набор тестов на допинг-контроль (количество таких тестов подлежит согласованию) за последние 12 месяцев;.

— Часть образцов допинг-контроля для любых рекордных результатов должна храниться и должна быть доступна для проведения повторного тестирования в течение 10 лет;.

— Все рекордсмены обязаны соблюдать принципы спортивной̆ честности после признания их рекорда. В случае применения санкций за серьезное нарушение правил (например, в случае последующего злоупотребления допингом) их рекорды подлежат отмене, даже если нет доказательств того, что злоупотребление повлияло на установление рекорда.

Все рекорды, установленные до определенного периода времени (точная дата пока не названа) будут отменены автоматически, а их обладатели будут считаться бывшими рекордсменами Европы. При этом совершенно необязательно, что против них будут начаты дела по допинговым обвинениям. То же относится и к спортсменам, которые покажут рекордные результаты в будущем, но не будут удовлетворять одному или нескольким требованиям для фиксации рекорда. Спортсмен не получит статуса рекордсмена, но не будет считаться обвиненным в допинге.

Все достижения прошлого, которые будут отменены, останутся как предел для нового рекорда. Непосредственного преемника назначаться не будет. То есть, например, если будет отменен рекорд Европы в прыжках в высоту Стефки Костадиновой 2.09 м, то официально рекордсмена континента в этой дисциплине временно не будет, но любой прыжок выше 2.09 м, удовлетворяющий новым правилам, будет засчитан как рекорд.

КОЭ НЕ ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕАА

Инициатива ЕАА уже вызвала крайне противоречивую реакцию. Резко против отмены рекордов выступила даже такой непримиримый борец с допингом, как рекордсменка мира в марафоне британка Пола Рэдклифф. В своем твиттере Рэдклифф назвала предполагаемое решение «трусливым и позорным». Что неудивительно: согласно новому проекту, под угрозой оказывается ее собственный рекорд.

Самое интересное, что если инициатива будет принята, рекорда Европы в беге на 1000 м должен лишиться не кто-нибудь, а сам президент международной федерации (ИААФ) лорд Себастьян Коэ. Его достижение было установлено в 1981 году и является одним из старейших. Какая бы временная черта ни была проведена в итоге, достижения 1980-х отменят почти наверняка.

Сам лорд Коэ, как ни странно, потерять рекорд не боится. И об инициативе ЕАА высказывается с осторожным оптимизмом.

— Мне нравится идея, потому что она подчеркивает, что руководство современного спорта применяет более эффективные системы допинг-контроля, чем те, что были 15 и даже 10 лет назад, — приводит слова Коэ портал Insidethegames.biz. — Конечно, это должно относиться и к мировым рекордам. Идея еще нуждается в одобрении со стороны ИААФ и других региональных ассоциаций. Я отдаю себе отчет, что будут атлеты, нынешние рекордсмены, которые почувствуют, словно мы переписываем историю и забираем у них что-то. Но думаю, если все правильно организовать и структурировать, мы сделаем шаг в правильном направлении и получим хорошие шансы восстановить доверие в этой сфере.

ПОТЕРЯ РЕКОРДОВ ИЛИ РАВНЫЕ УСЛОВИЯ ИГРЫ

Что будет значить внедрение новой инициативы конкретно для России? На одной чаше весов — больше десятка рекордов континента, многие из которых мы наверняка потеряем. По крайней мере, на 99 процентов будут отменены достижения впоследствии дисквалифицированных за допинг Елены Лашмановой и Лилии Шобуховой, и все достижения эпохи 1980-х — от Юрия Седых до Галины Чистяковой. Это история советского спорта, которую чиновники грозят перечеркнуть.

Но с другой стороны, новые правила для фиксации рекордов могут, наконец, поставить российскую легкую атлетику на равных со всеми остальными. Вчитайтесь внимательно в эти рекомендации: определенное количество допинг-проб для каждого спортсмена в течение года, постоянные перепроверки, фиксация результатов только на определенных соревнованиях… Ничего не напоминает?

До сих пор все эти же правила действовали и продолжают действовать по отношению к российским легкоатлетам. Но только нужны они не для фиксации рекорда, а просто чтобы получить право выступать на международном уровне. Таковы условия, которые ИААФ поставила перед нашими чистыми спортсменами, не желающими сидеть в изоляции. Официально право выступать по этим критериям у нас пока получили только 12 человек.

При этом представители всех остальных стран столь строгим проверкам пока не подвергаются. Если ЕАА совместно с ИААФ отыщут ресурсы, чтобы столь же регулярно проверять на допинг вообще всех легкоатлетов топ-уровня, Россия этой инициативе может только аплодировать. Равные условия и одинаковые правила игры для всех — это то, к чему мы все должны стремиться.

ОСТАНЕТСЯ ЛИ В СИЛЕ РЕКОРД ИСИНБАЕВОЙ?

Глава Рабочей группы ЕАА Пьерс о'Каллахан в эксклюзивном интервью «СЭ» согласился ответить на самые актуальные вопросы по предполагаемой отмене мировых рекордов.

— Почему бы вместо отмены рекордов не изменить дистанции — например, бегать 101 метр вместо ста, или вес снарядов для метаний?

— Этот вариант мы тоже обсуждали. Но, несмотря на определенный энтузиазм, были выявлены две проблемы:

1) изменения будут иметь разную степень влияния на разные дисциплины легкой атлетики;.

2) изменения в весе снарядов для метаний добавят стоимости и повлекут непомерно высокие издержки для массового спорта.

Но решающим для нас стал тот факт, что даже если мы изменим правила и начнем новую фиксацию рекордов, это никак не исключит, что новый рекорд может быть также достигнут обманным путем. И наш вид спорта получит новый список рекордов, но останется со всеми теми же старыми проблемами.

Условия, которые предлагаем мы, дают ЕАА механизм для борьбы с допингом и правильной идентификации рекордов в будущем.

— Останется ли в силе рекорд Европы Елены Исинбаевой?

— Окончательно детали, и в частности количество допинг-тестов, которые необходимо сдать перед соревнованиями, мы еще должны утвердить.

Но Елена Исинбаева выиграла Олимпийские игры 2008 года в Пекине с рекордом мира. Ее проба хранилась восемь лет, и никаких запрещенных субстанций там найдено не было. Так что этому очень важному критерию она соответствует.

— Почему действующие рекордсмены европы резко негативно отреагировали на новую реформу?

— Это вполне объяснимо, и мы с большой симпатией относимся к этим спортсменам. Но в то же время, благополучие и здоровое развитие нашего вида спорта в будущем гораздо важнее, чем реакция отдельных атлетов, которые не согласны с предложениями рабочей группы.

Тем более что многие спортсмены высказались и в нашу поддержку, включая, например, призера Олимпийских игр в Рио Дафне Схипперс.

— Когда вступит в силу новая реформа?

— Совет ЕАА принял новые предложения, и теперь они будут обсуждаться на следующем заседании Совета ИААФ, которое состоится в августе этого года в Лондоне.

12 РЕКОРДОВ ЕВРОПЫ ПРИНАДЛЕЖАТ РОССИЯНАМ

По состоянию на сегодняшний день, действующими рекордсменами Европы в личных олимпийских дисциплинах остаются 11 спортсменов из России и бывшего СССР, а также еще пятеро участниц эстафеты 4×400 м в составе сборной СССР на Олимпийских играх в Сеуле.

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ЛИШИТЬСЯ РЕКОРДА ЕВРОПЫ РАДИ ЧИСТОТЫ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ?

Татьяна КАЗАНКИНА, олимпийская чемпионка в беге на 1500 м:

— Дело не в рекорде как таковом. В конце концов, с момента его установления прошло уже очень много лет, и с годами я стала спокойней к этому относиться. Но если рекорд отнимут, я считаю, это несправедливо. Мы выступали, соблюдая все правила, которые действовали на тот момент. И в том числе, кстати, сдавали кровь на допинг-пробы. Неправильно вот так взять и переписать историю. Нельзя одним решением отменить все, что было нами сделано.

Иван УХОВ, олимпийский чемпион-2012 в прыжках в высоту:

— Пусть как будет — так и будет. Если честно, мне этот рекорд вообще не нужен. Он ничего не дает и ничего особенного для меня не значит. Чего мне действительно хочется — так это выехать заграницу попрыгать. Вот по этим ощущениям я соскучился. А рекордсмен я буду или не рекордсмен, мне абсолютно неважно.

Гульнара ГАЛКИНА-САМИТОВА, олимпийская чемпионка-2008 в беге на 3000 м с препятствиями: