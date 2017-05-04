Легкоатлет Шубенков выступит на этапах Бриллиантовой лиги в Риме и Париже
МОСКВА, 4 мая —
Р-Спорт. Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков выступит на этапах Бриллиантовой лиги в Риме и Париже, сообщается на официальном сайте Центрального спортивного клуба армии.
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В настоящий момент 12 российских легкоатлетов, в том числе Шубенков, имеют разрешения IAAF выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Этап в Риме пройдет 8 июня, в Париже — 1 июля.
Ранее было подтверждено участие Шубенкова на этапе в Шанхае (13 мая), также он выступит в Юджине (27 мая), но забег на 110 метров с барьерами в рамках данного этапа является дополнительной дисциплиной и не пойдет в зачет лиги.
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