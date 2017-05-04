С прицелом на чемпионат мира в Лондоне. Как казахстанские легкоатлеты подошли к сезону

Нынешний год для казахстанских легкоатлетов будет довольно напряженным. Мастера беговых дорожек и других секторов выйдут на такие старты, как чемпионат Азии, Всемирная Универсиада и, конечно же, чемпионат мира. Кроме того, соревновательный календарь включает в себя Азиатские игры в помещении. Проверка же потенциала некоторых состоялась на трех этапах Гран-при Азии. С чем подошли к сезону атлеты — в материале Vesti.kz.

Межсезонье включало в себя подготовку, состоящую из нескольких этапов. Сборная Казахстана провела несколько тренировочных сборов, которые прошли как «дома», так и на Иссык-Куле. Также состоялись промежуточные зимние старты в манеже, где, в принципе, показать весь потенциал не представлялось возможным. Связано это и с размерами дорожек в крытых помещениях, и с тем, что спортсмены не разбегивались и не распрыгивались до этого. Поэтому старты носили больше рядовой характер.

Следует учитывать, что выход на пик — дело достаточно долгое и тонкое. Одно дело наработать «объемы», увеличить силу и подтянуть другие компоненты. Другое — качественно подвести себя к тому, чтобы показывать свои лучшие результаты, на которые по-настоящему готов легкоатлет. Для этого необходимы время, стандартная дорожка и несколько стартов, которые позволят корректировать дальнейшую подготовку к главным соревнованиям.

Стоит добавить, что в этом году следует ускорить процесс набора формы для выполнения нормативов для участия в чемпионате мира. На сегодняшний день допуск к ЧМ есть у Полины Репиной, Регины Рыковой, Дианы Айдосовой, Георгия Шейко (все спортивная ходьба), Ирины Смольниковой (марафон). Для остальных — дедлайн до 23 июля.

Разбегиваться команда отправилась в турецкую Анталию, где провела 20 дней. В Казахстане это сделать было практически невозможно: плохие погодные условия, трудности с посещением Центрального стадиона.

Первой проверкой работы в межсезонье стало выступление приглашенных 16 казахстанских атлетов на Гран-при Азии. Проявить себя можно было на трех этапах. По итогам соревнований казахстанская команда имела в своем активе девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали.

Полное доминирование на азиатской дорожке было на женской стометровке. Виктория Зябкина трижды становилась чемпионкой, улучшая свое финишное время от старта к старту. Неплохо провела первую гонку и Ольга Сафронова. Однако спортсменка не смогла принять участие в двух других стартах из-за мышечного дискомфорта.

«Я не успела прочувствовать ни бега по дистанции, ни соревнований, ни скорости. Уже на первых метрах «стометровки» я ощутила боль в ноге, и пришлось добегать с этой болью. Не могу оценить ни состояние свое, ни уровень подготовки. На тот момент я думала только о ноге, и делать какие-либо выводы была не в состоянии.

У меня был просто сильный мышечный спазм, который схватил ногу буквально в момент выхода со старта. Сейчас же уже отпустило. Теперь по приезде в Алматы я подкорректирую какие-то моменты, подлечусь. Единственное, обидно, что не было врачей, которые бы мне быстренько все исправили. И я уверена, что смогла бы восстановиться к третьему этапу. Но банально не было препаратов обезболивающих, которые можно было бы поставить. В итоге не стала рисковать. Сезон все-таки длинный. Конечно, выступить можно было бы, но я не ощущала уверенности, что потом мне станет хуже. А впереди ведь важные старты: чемпионат мира, Азии, Универсиада. Теперь планирую уже выступить на Кубке Казахстана (13 мая), — рассказала после возвращения со стартов Сафронова.

Спринтерам сейчас необходимо, как говорилось выше, разбегиваться. Этот процесс напрямую связан с приобретением нужной скорости. Можно даже сказать, максимальной. И одного сбора в Турции слишком мало. Теперь же им предстоит планомерная работа на алматинской дорожке.

Но и за турецкий сбор некоторые представители команды уже приблизились к нормативу на ЧМ. Например, бегунья на 400 метров Элина Михина. На Гран-при Михина завоевала две золотые и серебряную медали. При этом результат на финише неизменно прогрессировал.

«Я еще не почувствовала дорожки, скорости. Не было ощущения, что это именно то, на что я готова. Силы есть. И результат, который возможен, на который готова, я не показала. Не могу, конечно, громко заявлять, но в принципе готова превзойти норматив на чемпионат мира. Как известно, у нас длинный соревновательный календарь, поэтому есть где разбегаться, где улучшить свое время. Усталости на самом деле нет, состояние хорошее, форма сейчас хорошая. Какого-то дискомфорта во время старта не испытывала. Потому буду в этом же ключе готовиться дальше. Тренер говорит, что дальше будет лучше, а ей можно довериться в этом плане», — прокомментировала выступление Михина.

Несколько труднее представителям сложных технических видов. Им необходимо не только поднимать скоростные качества, но и отработать момент переноса горизонтальной скорости в вертикальную. Сюда же входит и одна из самых коварных задач — подобрать оптимальный разбег, чтобы не было заступов во время отталкивания.

«На самом деле, мои результаты очень плохие. Да, они позволяли на каждом старте попадать в призы, но не более. И в основном шли просто в зачет. Что могу отметить? Все мои лучшие прыжки были с заступом. Особенно на последнем этапе. Было сразу пять заступов. При этом я уже более-менее распрыгался.

Ожидать чего-то не стоило. Все-таки всего две недели провел на стадионе. Остается доработать теперь. Заступы-то все были обидные, критические, буквально в сантиметр-два. Поэтому какие-то коррективы уже трудно внести — надо чувствовать прыжки.

Первый этап Гран-при, да, был не очень хорошим. Отголоски проблем со спиной, дискомфорт. Далее становилось лучше. Обидно, что не удалось показать 16 метров. Теперь выступлю на Кубке Казахстана. И через неделю после у меня будет выезд. Пригласили выступить в Японии. Сейчас я не паникую от того, что показал на Гран-при. Последний старт успокоил. Почувствовал прыжки, — поделился лидер сборной в тройном прыжке Роман Валиев.

В это же время представители видов на выносливость практически вышли на свой пик. Своевременность связана с тем, что, например, в марафоне не сделаешь несколько стартов за десять дней. Необходимо время на восстановление. А значит, что и для выполнения норматива следует поторопиться. Чем раньше получишь допуск, тем больше времени останется на подготовку к мировому первенству. Лидер сборной Михаил Красилов уже 7 мая выступит на марафоне в Праге. Чтобы отобраться на мир, ему следует пробежать 42,195 километра за два часа 19 минут.