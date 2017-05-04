С прицелом на чемпионат мира в Лондоне. Как казахстанские легкоатлеты подошли к сезону
Сборная отметилась девятью золотыми медалями на
Гран-при Азии.
Нынешний год для казахстанских легкоатлетов будет довольно напряженным. Мастера беговых дорожек и других секторов выйдут на такие старты, как чемпионат Азии, Всемирная Универсиада и, конечно же, чемпионат мира. Кроме того, соревновательный календарь включает в себя Азиатские игры в помещении. Проверка же потенциала некоторых состоялась на трех этапах
Межсезонье включало в себя подготовку, состоящую из нескольких этапов. Сборная Казахстана провела несколько тренировочных сборов, которые прошли как «дома», так и на
Следует учитывать, что выход на пик — дело достаточно долгое и тонкое. Одно дело наработать «объемы», увеличить силу и подтянуть другие компоненты. Другое — качественно подвести себя к тому, чтобы показывать свои лучшие результаты, на которые
Стоит добавить, что в этом году следует ускорить процесс набора формы для выполнения нормативов для участия в чемпионате мира. На сегодняшний день допуск к ЧМ есть у Полины Репиной, Регины Рыковой, Дианы Айдосовой, Георгия Шейко (все спортивная ходьба), Ирины Смольниковой (марафон). Для остальных — дедлайн до 23 июля.
Разбегиваться команда отправилась в турецкую Анталию, где провела 20 дней. В Казахстане это сделать было практически невозможно: плохие погодные условия, трудности с посещением Центрального стадиона.
Первой проверкой работы в межсезонье стало выступление приглашенных 16 казахстанских атлетов на
Полное доминирование на азиатской дорожке было на женской стометровке. Виктория Зябкина трижды становилась чемпионкой, улучшая свое финишное время от старта к старту. Неплохо провела первую гонку и Ольга Сафронова. Однако спортсменка не смогла принять участие в двух других стартах
«Я не успела прочувствовать ни бега по дистанции, ни соревнований, ни скорости. Уже на первых метрах «стометровки» я ощутила боль в ноге, и пришлось добегать с этой болью. Не могу оценить ни состояние свое, ни уровень подготовки. На тот момент я думала только о ноге, и делать
У меня был просто сильный мышечный спазм, который схватил ногу буквально в момент выхода со старта. Сейчас же уже отпустило. Теперь по приезде в Алматы я подкорректирую
Спринтерам сейчас необходимо, как говорилось выше, разбегиваться. Этот процесс напрямую связан с приобретением нужной скорости. Можно даже сказать, максимальной. И одного сбора в Турции слишком мало. Теперь же им предстоит планомерная работа на алматинской дорожке.
Но и за турецкий сбор некоторые представители команды уже приблизились к нормативу на ЧМ. Например, бегунья на 400 метров Элина Михина. На
«Я еще не почувствовала дорожки, скорости. Не было ощущения, что это именно то, на что я готова. Силы есть. И результат, который возможен, на который готова, я не показала. Не могу, конечно, громко заявлять, но в принципе готова превзойти норматив на чемпионат мира. Как известно, у нас длинный соревновательный календарь, поэтому есть где разбегаться, где улучшить свое время. Усталости на самом деле нет, состояние хорошее, форма сейчас хорошая.
Несколько труднее представителям сложных технических видов. Им необходимо не только поднимать скоростные качества, но и отработать момент переноса горизонтальной скорости в вертикальную. Сюда же входит и одна из самых коварных задач — подобрать оптимальный разбег, чтобы не было заступов во время отталкивания.
«На самом деле, мои результаты очень плохие. Да, они позволяли на каждом старте попадать в призы, но не более. И в основном шли просто в зачет. Что могу отметить? Все мои лучшие прыжки были с заступом. Особенно на последнем этапе. Было сразу пять заступов. При этом я уже
Ожидать
Первый этап
В это же время представители видов на выносливость практически вышли на свой пик. Своевременность связана с тем, что, например, в марафоне не сделаешь несколько стартов за десять дней. Необходимо время на восстановление. А значит, что и для выполнения норматива следует поторопиться. Чем раньше получишь допуск, тем больше времени останется на подготовку к мировому первенству. Лидер сборной Михаил Красилов уже 7 мая выступит на марафоне в Праге. Чтобы отобраться на мир, ему следует пробежать 42,195 километра за два часа 19 минут.
Добавим, что 3 мая, был представлен новый главный тренер сборной Казахстана по легкой атлетике. Им стал известный в прошлом спортсмен Григорий Егоров. Также с мая запущен обновленный
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter