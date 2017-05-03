Сборная Казахстана по легкой атлетике завоевала девять золотых медалей на Гран-при Азии
Сборная Казахстана по легкой атлетике вернулась с
Гран-при Азии, на котором завоевала 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.
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Видимо, что-то случилось...
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Больше всего аплодисментов в аэропорту Алматы досталось Виктории Зябкиной, которая установила своеобразный рекорд, выиграв 3 золотые медали в личном зачете. На каждом этапе в беге на 100 метров она показывала лучшее время. Виктория тренируется у знаменитого наставника — олимпийской чемпионки Ольги Шишигиной.
Такой же максимальный результат на азиатском
Еще одна ученица звездного тренера — Айгерим Шыназбекова — впервые участвовала на
Среди мужчин отличился Роман Валиев. Он получил серебряную медаль в тройном прыжке.
Айгерим Шыназбекова, чемпионка Азиатского
— На втором этапе
Виктория Зябкина, чемпионка Азиатского
— Конечно, норматив на чемпионат мира в Лондоне. Впереди Универсиада всемирная в Тайване. Мы там уже сейчас выступали. Такая
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