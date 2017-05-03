Сборная Казахстана по легкой атлетике завоевала девять золотых медалей на Гран-при Азии

Больше всего аплодисментов в аэропорту Алматы досталось Виктории Зябкиной, которая установила своеобразный рекорд, выиграв 3 золотые медали в личном зачете. На каждом этапе в беге на 100 метров она показывала лучшее время. Виктория тренируется у знаменитого наставника — олимпийской чемпионки Ольги Шишигиной.



Такой же максимальный результат на азиатском Гран-при показали женщины в эстафете 4 по 100 метров. Элина Михина сумела дважды подтвердить звание чемпионки. На своей коронной дистанции в беге на 400 метров она завоевала 2 золота и 1 серебро.



Еще одна ученица звездного тренера — Айгерим Шыназбекова — впервые участвовала на Гран-при Азии. Она сумела собраться и выиграть золото второго этапа.



Среди мужчин отличился Роман Валиев. Он получил серебряную медаль в тройном прыжке.



Айгерим Шыназбекова, чемпионка Азиатского Гран-при по легкой атлетике:

— На втором этапе Гран-при я заняла золото. Вырвала, можно сказать, а на третьем бронза. На третьем что-то у меня не получилось. Я не знаю почему, расслабилась, может. Как-то не сложилось.



Виктория Зябкина, чемпионка Азиатского Гран-при по легкой атлетике:

— Конечно, норматив на чемпионат мира в Лондоне. Впереди Универсиада всемирная в Тайване. Мы там уже сейчас выступали. Такая мини-репетиция. Универсиада всемирная, сезон длинный, сложный. И я надеюсь, что будет многообещающий. Я надеюсь, что результаты будут хорошие.