Абсолютный ноль. Зачем отнимать мировой рекорд у Исинбаевой
Борцы с допингом в лёгкой атлетике предлагают обнулить мировые рекорды. И начать устанавливать новые — абсолютно чистые и безупречные.
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Борцы с допингом в современной лёгкой атлетике привыкли действовать мощно, рьяно и с напором, особенно не разбираясь в тонкостях, а предпочитая просто рубить с плеча. В последнее время всё чаще слышны призывы обнулить ныне действующие европейские и мировые рекорды в этом виде спорта. Десятки атлетов, большая часть которых уже давно завершила спортивную карьеру, рискуют потерять место в истории, ведь 1 мая совет Европейской легкоатлетической ассоциации принял рекомендации проектной группы, занимающейся вопросом отмены мировых рекордов. Разбираемся, какие изменения предлагают реформаторы и кому выгодно полное обнуление.
Новая эра в лёгкой атлетике
Стоит сказать сразу: заговора против России в этой истории нет. Вопрос обнуления истории поднимался ещё в 90-х, когда о допинге в нашей стране никто и ничего не говорил. Немецкие чиновники и журналисты предлагали с наступлением нового тысячелетия открыть новую книгу рекордов. Любопытно, что немцами под сомнение ставились в том числе и достижения соотечественников, в частности Мариты Кох из сборной ГДР, рекорд которой в беге на 400 метров держится уже без малого 32 года. ИААФ тогда наотрез отказалась обнулять результаты, мотивировав это желанием сохранить место в истории у спортсменов, установивших рекорды честно.
Тема затихла почти на полтора десятка лет. А в 2009-м о ней вспомнил итальянский журналист Джанни Мерло, представляющий La Gazetta dello Sport. Он подметил, что в некоторых дисциплинах менялись правила, а потому старые и новые рекорды просто нельзя сравнивать. Но и на этот раз международная федерация не пошла на попятную. В 2013 году Джанни получил от ИААФ премию в номинации «Лучший спортивный журналист», а совсем недавно, после громких допинговых скандалов, он вновь пошёл в атаку. «Думаю, было бы здорово начать новую эру в лёгкой атлетике, которая даст надежду новым поколениям», — говорится в коллективном письме Международной ассоциации спортивной прессы, составленным как раз итальянцем Мерло.
Прости, парень. Ты не виноват
Но одно дело мнение журналистов, с которым можно просто не согласиться. А совсем другое — работа спортивных чиновников. В январе 2016 года президент федерации лёгкой атлетики Великобритании Эд Уорнер также предлагал обнулить все мировые рекорды в лёгкой атлетике. Руководство ИААФ тогда эту идею не отвергло, но отреагировало весьма сдержанно: Себастьян Коу отметил, что предложение будет рассмотрено. Более громких заявлений на эту тему не делалось, но за закрытыми дверями велась неустанная работа. И 1 мая 2017 года проектная группа под руководством британца Пирса О’Каллагана и с Джанни Мерло в составе подготовила список рекомендаций на заданную тему.
Новые критерии признания рекордов предусматривают, что лучшие достижения могут быть установлены только на ограниченном наборе соревнований высшего уровня, на которых есть полное доверие к судьям, службам
Схватка без шанса проиграть
Конечно, в предложениях Уорнера, Мерло и О’Каллагана есть благородный посыл борьбы с допингом, но при этом они сильно уж увлеклись борьбой с тенями прошлого. А почему бы и нет? Легко участвовать в схватке, в которой ты ничего не потеряешь. Может, если бы в списке мировых рекордсменах в олимпийских дисциплинах был хоть один итальянец, Мерло не был бы столь категоричен? А на всю Великобританию осталось лишь два лучших достижения: Джонатана Эдвардса в тройном прыжке и Полы Редклифф в марафоне. Кстати, сама Пола предсказуемо выступила против обнуления рекордов: «Это трусливый и неправильный способ вычеркнуть некоторые сомнительные рекорды. Нельзя считать все рекорды 2015 года чистыми, а 1995-го — нет».
Советских и российских рекордов в списке
Хочется верить, что до столь радикальных мер ИААФ всё же не дойдёт. Конечно, в международной лёгкой атлетике назрел кризис, но это не повод разрушать всё, что было построено за предыдущие десятилетия. В 90-х, кстати, в похожей ситуации оказалась федерация тяжёлой атлетики. Там в результате реформ были смещены границы весовых категорий. Но, например, Леонид Тараненко навсегда останется мировым рекордсменом в весе от 110 кг — его рекорд никогда не аннулировался и не отзывался. В лёгкой атлетике такой финт провернуть труднее, а потому придётся либо резать по живому, уничтожая спортивную историю, либо прекратить бесполезную борьбу с прошлым, а обратить внимание на проблемы настоящего и будущего вида спорта.
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