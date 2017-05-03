Абсолютный ноль. Зачем отнимать мировой рекорд у Исинбаевой

Борцы с допингом в современной лёгкой атлетике привыкли действовать мощно, рьяно и с напором, особенно не разбираясь в тонкостях, а предпочитая просто рубить с плеча. В последнее время всё чаще слышны призывы обнулить ныне действующие европейские и мировые рекорды в этом виде спорта. Десятки атлетов, большая часть которых уже давно завершила спортивную карьеру, рискуют потерять место в истории, ведь 1 мая совет Европейской легкоатлетической ассоциации принял рекомендации проектной группы, занимающейся вопросом отмены мировых рекордов. Разбираемся, какие изменения предлагают реформаторы и кому выгодно полное обнуление.

Новая эра в лёгкой атлетике

Стоит сказать сразу: заговора против России в этой истории нет. Вопрос обнуления истории поднимался ещё в 90-х, когда о допинге в нашей стране никто и ничего не говорил. Немецкие чиновники и журналисты предлагали с наступлением нового тысячелетия открыть новую книгу рекордов. Любопытно, что немцами под сомнение ставились в том числе и достижения соотечественников, в частности Мариты Кох из сборной ГДР, рекорд которой в беге на 400 метров держится уже без малого 32 года. ИААФ тогда наотрез отказалась обнулять результаты, мотивировав это желанием сохранить место в истории у спортсменов, установивших рекорды честно.

Тема затихла почти на полтора десятка лет. А в 2009-м о ней вспомнил итальянский журналист Джанни Мерло, представляющий La Gazetta dello Sport. Он подметил, что в некоторых дисциплинах менялись правила, а потому старые и новые рекорды просто нельзя сравнивать. Но и на этот раз международная федерация не пошла на попятную. В 2013 году Джанни получил от ИААФ премию в номинации «Лучший спортивный журналист», а совсем недавно, после громких допинговых скандалов, он вновь пошёл в атаку. «Думаю, было бы здорово начать новую эру в лёгкой атлетике, которая даст надежду новым поколениям», — говорится в коллективном письме Международной ассоциации спортивной прессы, составленным как раз итальянцем Мерло.

Прости, парень. Ты не виноват

Но одно дело мнение журналистов, с которым можно просто не согласиться. А совсем другое — работа спортивных чиновников. В январе 2016 года президент федерации лёгкой атлетики Великобритании Эд Уорнер также предлагал обнулить все мировые рекорды в лёгкой атлетике. Руководство ИААФ тогда эту идею не отвергло, но отреагировало весьма сдержанно: Себастьян Коу отметил, что предложение будет рассмотрено. Более громких заявлений на эту тему не делалось, но за закрытыми дверями велась неустанная работа. И 1 мая 2017 года проектная группа под руководством британца Пирса О’Каллагана и с Джанни Мерло в составе подготовила список рекомендаций на заданную тему.

Цитата Речь о полном и жёстком аннулировании всех достижений атлетов в мире всё же не идёт. Но фактически рабочая группа выработала такие критерии ратификации мировых рекордов, согласно которым большую часть лучших мировых достижений смело можно списывать. В тексте даже специально оговаривается статус для тех, кто без оснований лишится своего уникального результата: бывший рекордсмен Европы. При этом отдельно отмечается, что отмена признания рекорда не обязательно будет означать наличие сомнений в правомерности его достижения. Иными словами, мол, прости, парень, ты вообще ни в чём не виноват, но такова жизнь, и теперь ты больше не рекордсмен. Но только так, с точки зрения авторов, можно быть уверенным в чистоте достижений. Президент ИААФ Себастьян Коэ авторов проекта уже успел поддержать.

Новые критерии признания рекордов предусматривают, что лучшие достижения могут быть установлены только на ограниченном наборе соревнований высшего уровня, на которых есть полное доверие к судьям, службам допинг-контроля и технике, фиксирующей результат. Потенциальный рекордсмен должен пройти оговоренный набор допинг-тестов, а образцы должны храниться на протяжении десяти лет. Более того, в случае нарушения антидопинговых правил до или после достижения лучшего результата в мире, спортсмен должен его лишиться, даже если нет доказательств, что нарушение непосредственно повлияло на установление рекорда. Пока, правда, нигде чётко не оговаривается, можно ли будет применять все эти критерии задним числом, к уже установленным рекордам. Если можно, то они позволят очистить почти весь список рекордов, оставив там лишь некоторые, самые свежие достижения.

Схватка без шанса проиграть

Конечно, в предложениях Уорнера, Мерло и О’Каллагана есть благородный посыл борьбы с допингом, но при этом они сильно уж увлеклись борьбой с тенями прошлого. А почему бы и нет? Легко участвовать в схватке, в которой ты ничего не потеряешь. Может, если бы в списке мировых рекордсменах в олимпийских дисциплинах был хоть один итальянец, Мерло не был бы столь категоричен? А на всю Великобританию осталось лишь два лучших достижения: Джонатана Эдвардса в тройном прыжке и Полы Редклифф в марафоне. Кстати, сама Пола предсказуемо выступила против обнуления рекордов: «Это трусливый и неправильный способ вычеркнуть некоторые сомнительные рекорды. Нельзя считать все рекорды 2015 года чистыми, а 1995-го — нет».

Советских и российских рекордов в списке по-прежнему немало. Есть рекорды Юрия Седых в метании молота (1986 год), Юлии Печёнкиной в беге на 400 метров с барьерами (2003-й), Елены Исинбаевой в прыжках с шестом (2009-й), Галины Чистяковой в прыжках в длину (1988-й), Натальи Лисовской в толкании ядра (1987-й), Олимпиады Ивановой в ходьбе на 20 км (2001-й) и женской эстафеты 4×400м (1988-й) — и это не считая рекордов в неолимпийских дисциплинах или соревнованиях в помещениях. Судя по всему, ни одно из этих достижений новым требованиям соответствовать не будет. Огромные потери также могут понести Ямайка, Кения, Эфиопия и, конечно, США.

Хочется верить, что до столь радикальных мер ИААФ всё же не дойдёт. Конечно, в международной лёгкой атлетике назрел кризис, но это не повод разрушать всё, что было построено за предыдущие десятилетия. В 90-х, кстати, в похожей ситуации оказалась федерация тяжёлой атлетики. Там в результате реформ были смещены границы весовых категорий. Но, например, Леонид Тараненко навсегда останется мировым рекордсменом в весе от 110 кг — его рекорд никогда не аннулировался и не отзывался. В лёгкой атлетике такой финт провернуть труднее, а потому придётся либо резать по живому, уничтожая спортивную историю, либо прекратить бесполезную борьбу с прошлым, а обратить внимание на проблемы настоящего и будущего вида спорта.