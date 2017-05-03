«Рекорды троих россиян могут быть аннулированы»

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Мы попросили члена президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), члена исполкома ИААФ Михаила Бутова поделился своим мнением об инициативе ЕА.

На днях Проектная группа Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕА) выработала рекомендации для своей организации и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), которые должны быть внесены в процедуру ратификации европейских и мировых рекордов.

«СИТУАЦИЯ ТАКАЯ — ТЯНУТЬ ДАЛЬШЕ НЕКУДА»

— Михаил Яковлевич, как относитесь к рекомендациям Проектной группы Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕА) по внесению изменений в правила и процедуры ратификации европейских и мировых рекордов?

— Впервые я услышал разговоры на эту тему 18 лет назад. Тогда впервые стали говорить о том, что надо бы оставить рекорды 20 века в 20-м веке, в 21-й век начинать с чистого листа.

Цитата И мотивацию для этого давала не столько допинговая история, как, видимо, это происходит сейчас, а, сколько желание уже тогда осовременить наш вид спорта.

И, думаю, спустя годы, допинговые истории подтолкнули к ускорению этого процесса.

— Можно ли назвать это революционным шагом ЕА по борьбе с чистотой в легкой атлетики?

— Не знаю насчет революционности, но я отношусь к этой инициативе ЕА положительно. Легкая атлетика нуждается в изменениях. Но дьявол, как обычно, кроется в деталях. Дальше возникает много вопросов и на них пока ответов нет.

— Можете озвучить эти вопросы?

— Вопросы касаются процедур. Каковы критерии того или иного соревнования в перечне, которым можно верить, что на них установлен мировой рекорд?

— Написано: соревнования высшего уровня…

— И что это значит?

— Видимо, речь идет о «Бриллиантовой лиге», чемпионатах мира и Европы.

— А серия «World challenge» туда входит? А соревнования «Гран при-2», которые проводились десять лет назад? Вопросов много и ответов на них пока нет. Я разговаривал с некоторыми коллегами из ЕА, они обещали, что в ближайшее время будут некие пояснения.

Но я бы поступил наоборот — вначале проработал все детали, а затем опубликовал документ. Но, с другой стороны ситуация такая, что тянуть дальше некуда. Сам посыл я считаю правильным.

«ИСИНБАЕВОЙ НИЧТО НЕ УГРОЖАЕТ»

— Почему ваши европейские коллеги проявили данную инициативу, а не члены совета ИААФ?

— Я, как и все российские спортсмены, пока отстранен от работы в совете, во всех его заседаниях не участвую, мне трудно сказать, что там происходит. Но с европейцами я эти проблемы обсуждал. Главным инициатором процесса выступили представители немецкой федерации. Немцы прошли болезненный путь осуждения того, что было в ГДР. Они сами себя таким образом сильно высекли, и ждут подобного от остальных. И они видят, что этого не происходит, поэтому и выступили инициаторами. И это справедливо.

Цитата Между прочим, одними из главных пострадавших будут британцы. Видимо, рекорды Полы Рэдклифф (рекордсменка мира в марафоне), Джонатана Эдвардса (рекордсмен мира в тройном прыжке), Колина Джексона (рекордсмен Европы в барьерном беге) подпадут под новые правила.

Причем речь идет не о том, чтобы аннулировать рекорды, а о том, чтобы признать их бывшими, потому что к этим результатам нет необходимого уровня доверия, так как они установлены до 2005 года. Именно после 2005 года ИААФ стала подходить к тестированию спортсменов более тщательно.

— Чем эти изменения грозят нашим атлетам?

— Если навскидку, у нас есть три рекорда, принадлежащих спортсменам, у которых есть допинговые проблемы. А согласно одному из пунктов, рекорды таких спортсменов будут аннулированы.

— Кто эти трое?

— Сергей Морозов (мировой рекорд в ходьбе на 20 км), он пожизненно дисквалифицирован, а также Эльмира Алимбекова (мировой рекорд в ходьбе на 20 км) и Лилия Шобухова (рекорд Европы в беге на 5000 м), обе тоже были дисквалифицированы.

— У Исинбаевой нет оснований опасаться за свои рекорды?

— Думаю, нет. Пока непонятно, будут ли признаны рекорды, установленные в «Бриллиантовой лиге», но у Лены есть рекорд 5,05, который она установила на Играх в Пекине. Легитимность этого рекорда точно не подлежит сомнению по этим новым правилам ЕА.

— Опять же возвращаясь к так называемым вечным рекордам — все они установлены в 80-е годы и преимущественно спортсменами из бывших Соцстран — ГДР, Чехословакии и СССР. Ко многим авторам данных рекордов есть вопросы.

— Я бы сейчас мировые рекорды не анализировал, это решение Европейской легкоатлетической ассоциации. Поэтому ЕА имеет полное право на пересмотр европейских рекордов. А ИААФ заявила, что будет этот вопрос рассматривать только в том случае, если все континентальные ассоциации это поддержат.

— И напоследок хотелось бы узнать, какова ситуация с восстановлением членства ВФЛА в ИААФ?

— Могу сослаться на слова президента ИААФ Себастьяна Коу, который сказал, что раньше ноября этот вопрос не будет рассматриваться.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ

Проектная группа Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕА) обозначила критерии, которые будут способствовать объективности рекордов. Вот самые важные из них:

— Европейские и мировые рекорды могут устанавливаться лишь на ограниченном наборе соревнований высшего уровня, где ИААФ или региональные ассоциации могут иметь полное доверие к судьям соревнований, а также к системам учета времени и измерения дистанции;.

— рекорды могут устанавливаться спортсменами, которые прошли установленный набор тестов на допинг за последние 12 месяцев. Часть образцов допинг-контроля для любых рекордных результатов должна храниться и должна быть доступна для проведения повторного тестирования в течение 10 лет;.

— все рекордсмены обязаны соблюдать принципы спортивной честности после признания их рекорда. В случае применения санкций за нарушение правил (например, в случае последующего злоупотребления допингом) их рекорды подлежат отмене, даже если нет доказательств того, что злоупотребление повлияло на установление рекорда.