Трое российских легкоатлетов признались в допинге

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«Чермошанская, Омарова и Цирихов подписали формы признания санкций за нарушение антидопинговых правил. Добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА», — говорится в сообщении на сайте ВФЛА.

Бегунья Юлия Чермошанская дисквалифицирована на два года (с 1 июля 2016 года — даты начала временного отстранения) за нарушение антидопинговых правил ИААФ.

Цитата В результате повторной проверки пробы спортсменки, взятой на Олимпийских играх в Пекине 2008 года, были обнаружены запрещенные туринабол и станозолол.

Аннулированию подлежат результаты спортсменки с 20 августа 2008 года (даты отбора положительной пробы) по 19 августа 2010 года.

Толкательница ядра Анна Омарова дисквалифицирована на два года (с 28 марта 2017 года — даты начала временного отстранения) за нарушение антидопинговых правил ИААФ.

Цитата В результате повторной проверки пробы спортсменки, отобранной на ЧМ по легкой атлетике в Тэгу 2011 года, был обнаружен туринабол.

Аннулированию подлежат результаты спортсменки с 29 августа 2011 года по 28 августа 2013 года.

Толкатель ядра Сослан Цирихов признан нарушителем антидопинговых правил ИААФ и дисквалифицирован на два года с 29 марта 2017 года. Повторная проверка пробы спортсмена, отобранной на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве 2013 года, показала положительный результат на туринабол. Аннулированию подлежат результаты спортсмена, достигнутые в период с 15 августа 2013 по 14 августа 2015 года.