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https://sport.mail.ru/news/athletics/29615173/
2 мая 2017, 12:02 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлеты РФ могут лишиться трех рекордов Европы, если изменят правила их регистрации

МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Три российских легкоатлета могут потерять статус действующих рекордсменов Европы в случае, если будут реализованы последние рекомендации проектной группы Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕА) по изменению правил регистрации рекордов. Об этом сообщил ТАСС член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов.

<em>МОСКВА 2 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. </em>Три российских легкоатлета могут потерять статус действующих рекордсменов Европы в случае если будут реализованы последние рекомендации проектной группы Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕА) по изменению правил регистрации рекордов. Об этом сообщил ТАСС член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (<span class=error>ИААФ</span>) и член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил <span class=error>Бутов</span>. Увеличить
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Проектная группа ЕА считает, что необходимо внести изменения в правила и процедуры ратификации континентальных и мировых рекордов, и обозначила критерии, которые будут способствовать оценке объективности их установления. Выдвинуто предложение, что мировые и европейские рекорды высшего уровня могут устанавливаться лишь на соревнованиях самого высокого статуса, где ИААФ или региональные федерации могут полностью доверять судьям, а также системам контроля. Рекорды мира или Европы могут устанавливаться только теми легкоатлетами, которые показали высокий результат после того, как в течение предыдущих 12 месяцев проходили тщательный допинг-контроль. Рекорды спортсменов, которые впоследствии были уличены в нарушении антидопинговых правил, подлежат отмене.

«Как я понял, если рекомендации Европейской ассоциации будут реализованы, то спортсмены, показавшие когда-то высокие результаты, а потом спустя какое-то время попавшиеся на допинге, будут считаться бывшими рекордсменами Европы, — заметил Бутов. — Это касается в том числе и России».

Согласно официальному сайту ЕА, легкоатлетам России (СССР) принадлежит 18 европейских рекордов. Три достижения установлены спортсменами, которые впоследствии были наказаны за нарушение антидопинговых правил.

Так, рекорд Европы в ходьбе на 20 км у мужчин (1 час 16 минут 43 секунды) был установлен на летнем чемпионате России — 2008 спортсменом из Мордовии Сергеем Морозовым, который впоследствии был дважды наказан за нарушение антидопинговых правил и дисквалифицирован пожизненно. В женской ходьбе рекорд континента (1:24.47) с февраля 2015 года принадлежит Эльмире Алембековой, которая летом этого же года была уличена в употреблении эритропоэтина и была отстранена от спорта на четыре года. Может лишиться своего европейского достижения на дистанции 5000 метров (14.23,75), установленного на летнем первенстве России — 2008 и бегунья Лилия Шобухова, которая спустя несколько лет была также наказана за допинг.
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