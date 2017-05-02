Легкоатлеты РФ могут лишиться трех рекордов Европы, если изменят правила их регистрации
МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Три российских легкоатлета могут потерять статус действующих рекордсменов Европы в случае, если будут реализованы последние рекомендации проектной группы Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕА) по изменению правил регистрации рекордов. Об этом сообщил ТАСС член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов.
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Проектная группа ЕА считает, что необходимо внести изменения в правила и процедуры ратификации континентальных и мировых рекордов, и обозначила критерии, которые будут способствовать оценке объективности их установления. Выдвинуто предложение, что мировые и европейские рекорды высшего уровня могут устанавливаться лишь на соревнованиях самого высокого статуса, где ИААФ или региональные федерации могут полностью доверять судьям, а также системам контроля. Рекорды мира или Европы могут устанавливаться только теми легкоатлетами, которые показали высокий результат после того, как в течение предыдущих 12 месяцев проходили тщательный
«Как я понял, если рекомендации Европейской ассоциации будут реализованы, то спортсмены, показавшие
Согласно официальному сайту ЕА, легкоатлетам России (СССР) принадлежит 18 европейских рекордов. Три достижения установлены спортсменами, которые впоследствии были наказаны за нарушение антидопинговых правил.
Так, рекорд Европы в ходьбе на 20 км у мужчин (1 час 16 минут 43 секунды) был установлен на летнем чемпионате России — 2008 спортсменом из Мордовии Сергеем Морозовым, который впоследствии был дважды наказан за нарушение антидопинговых правил и дисквалифицирован пожизненно. В женской ходьбе рекорд континента (1:24.47) с февраля 2015 года принадлежит Эльмире Алембековой, которая летом этого же года была уличена в употреблении эритропоэтина и была отстранена от спорта на четыре года. Может лишиться своего европейского достижения на дистанции 5000 метров (14.23,75), установленного на летнем первенстве России — 2008 и бегунья Лилия Шобухова, которая спустя несколько лет была также наказана за допинг.
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