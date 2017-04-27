Легкоатлет Пикардо, сбежавший с Кубы, подписал соглашение с «Бенфикой»
Кубинский легкоатлет Педро Пикардо, специализирующийся в тройном прыжке, подписал соглашение с португальским клубом «Бенфика», сообщает AFP.
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«Я счастлив представлять “Бенфику” и надеюсь, что, тренируясь тут, смог вновь прыгнуть за 18 м», — отметил Пикардо.
Ранее стало известно, что Пикардо, завоёвывавший серебро на чемпионатах мира 2013 и 2015 годов, сбежал из расположения своей сборной, которая находилась на тренировочном сборе в Германии. Причиной предположительно стал конфликт с руководством федерации лёгкой атлетики Кубы.
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