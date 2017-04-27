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27 апреля 2017, 18:52 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Легкоатлет Пикардо, сбежавший с Кубы, подписал соглашение с «Бенфикой»

Кубинский легкоатлет Педро Пикардо, специализирующийся в тройном прыжке, подписал соглашение с португальским клубом «Бенфика», сообщает AFP.

Кубинский легкоатлет <span class=error>Педро</span> <span class=error>Пикардо</span> специализирующийся в тройном прыжке подписал соглашение с португальским клубом <span class=error>Бенфика</span> сообщает AFP. Увеличить
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«Я счастлив представлять “Бенфику” и надеюсь, что, тренируясь тут, смог вновь прыгнуть за 18 м», — отметил Пикардо.

Ранее стало известно, что Пикардо, завоёвывавший серебро на чемпионатах мира 2013 и 2015 годов, сбежал из расположения своей сборной, которая находилась на тренировочном сборе в Германии. Причиной предположительно стал конфликт с руководством федерации лёгкой атлетики Кубы.

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