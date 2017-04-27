Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29571279/
27 апреля 2017, 14:20 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлеты РФ не смогут принять участие в командном чемпионате Европы

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты не получат право выступить на командном чемпионате Европы во французском Лилле. Об этом сообщил ТАСС глава по коммуникациям Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Джеймс Муллиган.

По словам главы по коммуникациям Европейской легкоатлетической ассоциации Джеймса Муллигана спортсмены РФ также не смогут принять участие в турнире под нейтральным флагом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Командный чемпионат Европы пройдет с 24 по 25 июня.

«В Лилле будут бороться за награды 11 сборных, — отметил Муллиган. — Российские легкоатлеты не имеют права выступать на этом турнире под своим флагом. Они не могут быть заявлены и как нейтральная команда».

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти российских легкоатлетов, среди которых Мария Кучина (Лаcицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Легкоатлетка Ольга Мазуренок открыла сезон тренировок к Минскому полумарафону

Легкоатлетка Ольга Мазуренок открыла сезон тренировок к Минскому полумарафону

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетка Ольга Мазуренок открыла сезон тренировок к Минскому полумарафону, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.
Еще 7 новостей  Все новости
27 апреля

ВФЛА поддержала выступление российских спортсменов на ЧМ-2017 под нейтральным флагом

Шарапова заявила, что не держит ни на кого зла из-за своей дисквалификации

Главный тренер "Локомотива" Семин может быть дисквалифицирован на срок до трех матчей