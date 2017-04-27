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27 апреля 2017, 13:52 | Летние: Легкая атлетика | БЕЛТА

Легкоатлетка Ольга Мазуренок открыла сезон тренировок к Минскому полумарафону

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетка Ольга Мазуренок открыла сезон тренировок к Минскому полумарафону, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Первое занятие состоялось в минском парке Победы в нем участвовали 70 бегунов. Увеличить
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Первое занятие состоялось в минском парке Победы, в нем участвовали 70 бегунов. «На тренировке подобралась отличная команда. Несмотря на погоду, все участники остались довольны занятием, интересовались у меня, как бежать в такую погоду, какую одежду необходимо подбирать, какой у меня пульс после марафона. Все прошло познавательно», — отметила участница марафона на Олимпиаде в Рио Ольга Мазуренок.

В пробежке принял участие председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, который подчеркнул преимущества занятий с профессионалами. «Все желающие, кого интересует бег или кто хочет улучшить свои результаты по сравнению с прошлыми полумарафонами, могут тренироваться вместе с командой БФЛА под руководством опытного тренера, и, уверен, в сентябре многим покорится самая длинная дистанция», — подчеркнул Вадим Девятовский.

Минский полумарафон состоится в 2017 году 10 сентября. Каждый желающий принять участие в забеге на 5,5 км, 10 км или 21 км может зарегистрироваться на официальном сайте полумарафона minskhalfmarathon.by.

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